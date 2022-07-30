快訊／新竹縣山區2858戶停電　8成用戶3分鐘復電...兇手是「它」



▲新竹縣山區今日下午發生樹木傾倒，造成錦屏村、梅花村及花園村一帶共2858戶停電。(圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石地區今(30)日下午1時許因大樹傾倒致線路跳脫，造成錦屏村、梅花村及花園村一帶共2858戶停電。經台電人員緊急搶修於3分鐘內恢復8成用戶供電，目前剩餘數十戶仍在積極搶修中。

台電表示，今日下午1點45分左右因發生大樹傾倒導致線路跳脫造成停電，此次意外共造成2858戶停電，經工程人員緊急搶修，於3分鐘內復電逾8成用戶(2393戶)，下午2時45分復電逾9成7用戶(2799戶)，剩餘59戶積極搶修中。

本月20日，新竹地區才發生巡修人員進行周邊樹木修剪時，樹木碰觸高壓絕緣礙子導致破損影響供電，造成新竹市中華路6段、南隘路及新竹縣寶山鄉新林路等一帶共計4347戶停電。事發後台電隨即派員搶修，於10分鐘內(8時51分)復電1537戶，並於半小時內(9時13分)累計復電9成5的用戶(4196戶)。

▼新竹縣山區因樹木傾倒造成停電，台電人員緊急搶修。

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