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大陸 大陸焦點 特派現場

「168公尺高空彈跳」一跳下就停電！遊客懸掛半空　驚悚畫面瘋傳

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網友近日發出一則驚悚影片爆料稱，28日在遼寧本溪大峽谷景區內，一名遊客玩蹦極（高空彈跳）竟突發停電，慘半懸空中，等待救援。對此，景區回應稱，這是由於市政斷電引起的，不是景區的問題。

29日，本溪大峽谷景區回應，「昨日停電兩次，第一次停電時蹦極設備上沒有遊客，大概停了10來分鐘。第二次停電時，一遊客正好蹦下去，不到半個小時，工作人員將遊客提升上來。」

▲遊客蹦極突停電吊半空半小時。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲遊客蹦極突停電吊半空半小時。（圖／翻攝自澎湃新聞）

他進一步指出，蹦極項目有手動和電動兩種控制方式，如果電動出問題了就用手動將遊客拽上來，不會讓人一直掛在空中。現在市政已經把電修好，景區也正常開放。工作人員還透露，目前遊客無礙，情緒正常。

本溪大峽谷位於遼寧省本溪市南20公里的南芬區境內，又叫「中國冒險公園」。是遼寧地區不多的幾處峽谷之一，也是遼東地區規模最大的峽谷。這2年，隨著景區的完善和遊樂項目增加，已成為中國大陸北方地區的網紅景點之一。

據悉，蹦極項目名為「 巴圖魯蹦極」，建在峽谷中間，懸浮於396公尺的跨線橋之上，從168公尺高的跳台一躍而下，下落高度128公尺。

網友看後驚呆稱，「我們東北管這個叫點背，趕得真巧了」、「玩的就是心跳」、「真極限蹦極啊」、「玩命蹦極」、「是我可能一輩子心理陰影了」、「最擔心的事還是發生了」。

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