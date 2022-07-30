林智堅公開送交台大18頁資料！與余正煌見過2面：他對我表示感謝

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市舉辦父親節表揚活動，今(30日)桃園市長參選人林智堅、市長鄭文燦出席活動時接受媒體聯訪，林智堅再度被現場媒體問及「論文抄襲案」，再次強調「論文絕無抄襲，會持續捍衛清白和人格」，也重申「沒有放棄台大學籍這件事」；同時林智堅也在臉書公開送交台大的18頁聲明資料，親述論文寫作歷程，「願意面對檢驗！」

▲林智堅今出席桃園父親節表揚活動，再次重申「論文沒有抄襲」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於選戰，林智堅說，目前競選團隊架構已經初步完成，團隊的主任委員就是鄭文燦市長，總幹事就是鄭運鵬委員，並且由黃世杰委員擔任政策召集人，黃適卓委員擔任後援會總會長，北桃園競選總部執行總幹事由前立委李鎮楠來擔任，南桃園的部分就由湯蕙禎委員來擔任，希望藉由競選團隊定位架構的完成，及早啟動各項選舉的工作，並且會從下周就開始推出牛肉、推出政見，希望用政見政績，正向的來打這場選舉，把對手一開始負面選舉的文化推倒。

鄭文燦表示，目前團隊已有競選辦公室，另外也會成立南北兩個競選總部，現在正在確認最後的地點，「我們會按部就班，也會步步為營，畢竟選舉是要成為改變城市正面的力量，雖然我8年已經做很多了，我留給下一屆很多建設的基礎都已經完成，未來的桃園會更好，希望能達成無縫接軌，讓桃園再有一個黃金10年這樣的目標。」

▲桃園市長鄭文燦擔任林智堅競選團隊主任委員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對論文抄襲疑雲，林智堅再次回應，「第一時間我就出面澄清，我的指導老師也都有發聲明表示都我都在老師的指導之下完成論文，我要藉這個機會再次說明，我台大的論文用的是我2014年自己的選舉作為研究，民調的資料也是我們自己所擁有的，這個研究設計與草稿都是我完成在先，哪來所謂的抄襲。在前一段時間我們也已經都把相關的資料，並且部分的資料透過第三人公證，已經送給台大學倫會，我會持續就我在台大論文的部分跟大家做說明，並且來捍衛我自己的清白和人格。」

林智堅強調，過去自己與余正煌並不認識，2人僅見過2次面，「一次是在導師宴，陳明通老師還特別介紹，也請他特別要跟我表示感謝，因為如果沒有我提供民調的資料和草稿，他的論文沒有辦法那麼快完成；第二次見到他是去年12月21號，新竹調查站辦的一個教育訓練，當天其實我也不認得他，他主動過來跟我致意，再一次對於論文的事情對我表示感謝。」

林智堅說，論文也好、新竹市立棒球場也好，都是扎扎實實的在做，不管是論文的研究，或者是過去新竹市政的建設，都不希望因為選舉的關係，變成對手抹黑攻擊，不論是抹煞了過去新竹市政府過去努力打造的政績或是新竹經驗，或者是因為政治的介入，去影響到過去在學校自我提升的學術工作上，「我希望都還是要回歸正軌，選舉就是要正面提出政見和牛肉。」

此外，現場還有媒體提問，「黨內有建議說乾脆要放棄台大學籍以免被模糊焦點，到底有沒有這件事情，您怎麼看？」林智堅則回應「沒有這個事！」

▼林智堅在臉書公開送交台大的18頁聲明資料。（圖／翻攝林智堅臉書）