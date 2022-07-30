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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭運鵬不認1句話　她PO截圖打臉：總統說要以證據為基礎

▲▼立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所論文涉抄，民進黨立委鄭運鵬日前在節目提及，「他們的所長已經都在美國放話了」，引起台大國發所教授劉靜怡透過臉書發文反駁，國發所所長施世駿近幾個月從未出國，事後鄭運鵬私訊否認有說過此番話，使得劉靜怡再度發文上傳鄭運鵬節目發言截圖，反諷「總統說要以證據為基礎」。

鄭運鵬曾在7月18日在節目《鄭知道了》說，他對林智堅有信心，但對於中華大學與台灣大學在政治壓力下的審查有疑慮，畢竟中華大學有非常深的國民黨背景，台大則是歷屆校長選舉跟國民黨關係密切，「他們的所長已經都在美國放話了」，強調2所學校是在審查別人的政治清譽跟生命，過程應該全程直播。

對此，劉靜怡28日透過臉書發文表示，據她所知，施世駿近幾個月都沒有出國。而許多同仁可以作證，施世駿最近半個多月天天在校處理特殊所務狀況，「所以國發所所長並非人在美國」。至於即將要在8月1日接任國發所所長的自己，6月28日至7月19日期間在歐洲各國執行研究計畫。

劉靜怡反問，到底是指控、誰在放話？提出這種嚴重但具體指控的人，應該清楚必然要負擔舉證責任，若不清楚的話，能否去問問律師？

該則貼文PO出後，鄭運鵬28日晚間透過臉書私訊劉靜怡，稱自己有看見劉靜怡上述貼文，「我沒有在鄭弘儀先生的節目（鄭知道了）裡面講到什麼國發所誰在美國的事情，我完全看不懂，是否方便您再查證一下」。劉靜怡隨後上傳鄭運鵬7月18日節目截圖反駁鄭運鵬說法，並稱「總統說要以證據為基礎」。

▼劉靜怡28日上傳鄭運鵬7月18日節目截圖。（圖／翻攝自Facebook／劉靜怡，點圖可放大）

▲▼劉靜怡28日上傳鄭運鵬7月18日節目截圖。（圖／翻攝自Facebook／劉靜怡）

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