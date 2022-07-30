林佳龍競選主視覺曝光　「新北大翻新」打造進步城市

▲林佳龍競選主視覺今天首曝光。（圖／林佳龍辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今（30日）公布競選主視覺，並將在8月1日展開首場座談；另密集檢驗市政建設、市議員參選人合體看板將遍地開花，以陸空與組織戰分進合擊。發言人李晏榕介紹，「新北大翻新」是林佳龍提出的競選精神與城市展望，主視覺以簡單的綠底白字，向市民直接溝通「新北大翻新」的政策訴求。

李晏榕表示，競選主視覺沒有花俏的配色，林佳龍團隊要喚起過去民進黨在新北執政的光榮感，本次主視覺以簡潔的粗黑體文字，搭配綠色及白色的視覺主色，傳達基層最直接的盼望，也是象徵民進黨重返新北執政的決心。

李晏榕提到，17年前，在蘇貞昌主政時期的台北縣曾留下令人光榮的政績建設，為這個城市開展黃金年代；17年後，林佳龍接續蔡英文、游錫堃、蘇貞昌志願，代表民進黨競選新北市長，期盼帶動升格後的新北市升級，透過「新北大翻新」的競選主軸，林佳龍要推動「新的新北認同」，展現打造進步城市的雄心壯志。

李晏榕表示，將「新北大翻新」鑲嵌在標語中，就像是2020年蔡英文以「台灣要贏」作為總統競選主軸，創造了台灣人的集體信念。

李晏榕說，這次的新北市長選舉時間非常緊湊，因此也希望在空戰部分能加緊進度，由於新北市許多年輕選民、近年也有年輕人口移入，希望在今天林佳龍「新北大翻新」競選主視覺公布後，可以儘速結合各區的議員和參選人，達到「母雞帶小雞」的作用，讓市民無論在新北的板橋、新店、石碇等各處都看得到林佳龍和議員參選人的看板。