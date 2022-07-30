高山4天漂流記！奇萊南峰「驚見恐龍」　山友狂PO照曝蹤跡：變景點

▲原PO忘記把小恐龍帶下山。（圖／翻攝自FB天池山莊大小事）

記者施怡妏／綜合報導

踏上山岳之頂，征服一座又一座的山頭，是每一位行山人的夢想，一名山友表示，23日帶著小恐龍到奇萊南峰，沒想到下山時忘記帶回，希望有好心的山友可以幫忙帶下山，「我很抱歉，把它留在大自然裡」。貼文一出，底下出現許多山友與小恐龍的合照，小恐龍也被帶到各個地方，原PO笑說「小恐龍歷險記」。

原PO在臉書「天池山莊大小事」發文，23日下山檢查裝備時，發現第一次帶出門的小恐龍，被遺忘在山上，成為「迷途恐龍」了，想麻煩有前往奇萊南峰的山友，幫忙注意一下，如果有看到話幫忙將恐龍帶下山，「我很抱歉，把它留在大自然裡」。

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▲▼山友們留言分享小恐龍的蹤跡。（圖／翻攝自FB天池山莊大小事）

貼文一出，不少山友紛紛上傳照片，回報小恐龍的蹤跡，「23號下午13時45分，還在疊石區，看IG，24號出現在南峰三角點 」、「26日跑到南華山了」、「女兒很榮幸24號在南峰三角點遇到牠」、「恐龍變景點導覽員」、「25日在起來南峰三角點有看到，我還跟朋友說『你看這邊有恐龍化石』」、「好有趣的歷程喔！有拍照的山友請多多上傳照片，合輯應該很精彩」。

原PO看到照片後笑喊，「感謝各位山友的熱烈回應，我每日都知道他的行走軌跡，小恐龍歷險記，玩得不亦樂乎啊」。然而，底下也有熱心的山友留言，已將小恐龍帶下山了，「我幫妳把迷路小恐龍帶下山了」。有網友失望嘆，「看來恐龍已經回家了，8月6日去時看不到它可愛的蹤影」。

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