小題大作！5老人賭博被逮　苗栗警「上銬遊街300m」押回派出所

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗大湖警方日前接獲民眾報案指出，有幾位老人家公然聚賭，警方據報前往查緝，當場發現幾位老人家以象棋方式賭博，值勤女警大聲喝斥在場老人，並要求上銬。案件發生後監視器影像流出，引起民眾譁然，民眾紛紛表示，會不會大題小做，警方強調，接獲檢舉依法處理賭博案件，符合執法規定，但情理未予兼顧，基層員警的確有再教育之必要。

▲大湖分局日前查獲老人家賭博，竟然上銬逮捕，影片流出，引起民眾譁然。（圖／記者蔡文淵翻攝）

大湖分局表示，派出所多次接獲民眾檢舉大湖鄉一處民宅有賭博情事，妨礙民眾安寧、秩序，於7月18日15時05分持搜索票，前往在大湖鄉聚賭之民宅執行搜索，當場查獲5位民眾在現場賭博。

值勤員警當場查獲場主林嫌等5名聚賭，4男1女，平均年紀約70歲的老人家，現場查扣賭具象棋2副、抽頭金新台幣150元、賭金新臺幣3,550元，距離派出所約300公尺，全部步行帶回派出所偵辦，引發民眾質疑，是否真有需要將老人家上銬。

大湖警方表示，帶回派出所偵辦時考量有5名嫌疑人，而現場載運車輛不足及距離分局不遠，員警未請求支援便宜行事，讓當事人感受不佳，確有不當之處。

大湖分局長受訪時表示，對於同仁執勤過程考量欠周詳，「情、理」未能兼顧，會深切檢討。另員警執法態度不佳部分，也將加強教育訓練同仁，強化遇案情緒管理能力。



