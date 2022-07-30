　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小題大作！5老人賭博被逮　苗栗警「上銬遊街300m」押回派出所

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗大湖警方日前接獲民眾報案指出，有幾位老人家公然聚賭，警方據報前往查緝，當場發現幾位老人家以象棋方式賭博，值勤女警大聲喝斥在場老人，並要求上銬。案件發生後監視器影像流出，引起民眾譁然，民眾紛紛表示，會不會大題小做，警方強調，接獲檢舉依法處理賭博案件，符合執法規定，但情理未予兼顧，基層員警的確有再教育之必要。

▲▼大湖分局日前查獲老人家賭博，竟然上銬逮捕，影片流出，引起民眾譁然。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲大湖分局日前查獲老人家賭博，竟然上銬逮捕，影片流出，引起民眾譁然。（圖／記者蔡文淵翻攝）

大湖分局表示，派出所多次接獲民眾檢舉大湖鄉一處民宅有賭博情事，妨礙民眾安寧、秩序，於7月18日15時05分持搜索票，前往在大湖鄉聚賭之民宅執行搜索，當場查獲5位民眾在現場賭博。

值勤員警當場查獲場主林嫌等5名聚賭，4男1女，平均年紀約70歲的老人家，現場查扣賭具象棋2副、抽頭金新台幣150元、賭金新臺幣3,550元，距離派出所約300公尺，全部步行帶回派出所偵辦，引發民眾質疑，是否真有需要將老人家上銬。

大湖警方表示，帶回派出所偵辦時考量有5名嫌疑人，而現場載運車輛不足及距離分局不遠，員警未請求支援便宜行事，讓當事人感受不佳，確有不當之處。

大湖分局長受訪時表示，對於同仁執勤過程考量欠周詳，「情、理」未能兼顧，會深切檢討。另員警執法態度不佳部分，也將加強教育訓練同仁，強化遇案情緒管理能力。

▲▼大湖分局日前查獲老人家賭博，竟然上銬逮捕，影片流出，引起民眾譁然。（圖／記者蔡文淵翻攝）
 

►ck free香水激殺價688元！大容量100ml，整個夏天都散發香氣

ET快訊
28年前教改主張「廣設大學」　前教長嘆：不該讓專科亂升格
野生「雙金女神」搭板南線被拍！　中空狂露馬甲線
7分上大學「到德國真遠」剩1校苦撐　盤點停招停辦大學現況
「第一砲王」2年睡400女！謎片外流轟動　遭女友推床上狂抽
快訊／新北死亡車禍！機車與貨車對撞　2人噴飛慘死
地表最難爬！　台灣正妹「三條魚」成功登頂K2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫師助理診所門口被砍濺血　街友被捕頻喊「反攻大陸」遭收押

小題大作！5老人賭博被逮　苗栗警「上銬遊街300m」押回派出所

快訊／新北雨夜車禍！雙載機車與貨車「迎面對撞」　2人噴飛慘死

A片字幕師隔壁有人妻　她頻聽怪聲！三度邀入門後提告

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

鬼門開日尋獲「滷味攤槍擊兇嫌」遺體　巧合？警方回應了

科技董座炒股通緝2年落網　「歌手女友當人頭」連炒4股撈1.2億

鬼門開！金門船長「海釣失蹤」　海巡出動5艇21人搜尋

搜捕5天…警聞「屍臭味」找到滷味攤槍手！遺體送殯儀館待相驗

快訊／台中診所醫護遭砍！走出大門遭「背後猛砍」鮮血染紅白袍

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

醫師助理診所門口被砍濺血　街友被捕頻喊「反攻大陸」遭收押

小題大作！5老人賭博被逮　苗栗警「上銬遊街300m」押回派出所

快訊／新北雨夜車禍！雙載機車與貨車「迎面對撞」　2人噴飛慘死

A片字幕師隔壁有人妻　她頻聽怪聲！三度邀入門後提告

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

鬼門開日尋獲「滷味攤槍擊兇嫌」遺體　巧合？警方回應了

科技董座炒股通緝2年落網　「歌手女友當人頭」連炒4股撈1.2億

鬼門開！金門船長「海釣失蹤」　海巡出動5艇21人搜尋

搜捕5天…警聞「屍臭味」找到滷味攤槍手！遺體送殯儀館待相驗

快訊／台中診所醫護遭砍！走出大門遭「背後猛砍」鮮血染紅白袍

陳時中稱會「心疼萬華」　柯文哲大酸：他讓萬華很心痛

林智堅赴總統官邸報告論文案　他揭蔡英文1句話有玄機

台大「首任社科院長」發聲！　籲拿出學術良知：學界不容被政治汙衊

先嗇宮辦新冠往生者法會　馬英九批陳時中只想選舉：感慨萬千

醫師助理診所門口被砍濺血　街友被捕頻喊「反攻大陸」遭收押

七夕脫單必看！超靈10大月老廟、禁忌懶人包　這座舒淇拜完就閃婚

莊智淵爆冷擊敗世界第3登上WTT官網　盛讚：一場不朽的勝利

野生「雙金女神」搭板南線被拍！中空狂露馬甲線…一脫罩：巧遇嗎

辦租屋補助遭霸凌！　年收200萬房東嗆：為何跟窮學生計較那點錢

內湖頻壅塞黃珊珊怪前朝　馬英九：離開北市16年了「還在馬維拉」

陶晶瑩家中練唱..愛犬合音：嗚～　李李仁.女兒荳荳彈吉他被逗笑

社會熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

警聞屍臭味找到槍手！遺體送殯儀館待相驗

他被人妻找進門尋怪聲來源　自曝是A片字幕師挨告

獨／處決滷味老闆逃山區人間蒸發　槍手畫面曝

鬼門開日尋獲「滷味攤槍擊兇嫌」遺體　警方回應了

科技董座炒股撈1.2億　通緝2年落網發監

大陸詩人定居新北　一原因遭鄰居打斷肋骨

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

快訊／雙載機車與貨車對撞　2人噴飛慘死

設電網防山豬卻電死移工　農民判決曝光

更多熱門

相關新聞

駕駛路況不熟　撞破護欄墜15米山坡2傷

駕駛路況不熟　撞破護欄墜15米山坡2傷

從事園藝的楊姓男子和邱姓友人從彰化到苗栗大湖鄉東興村洽談工作事宜，昨(7/9)日深夜返途疑似路況不熟，駕駛自小貨車在馬拉邦山區產業道路翻落15米深的邊坡山谷，楊男多處擦挫傷疑似有骨折情形，因駕駛嘴部有受傷流血無法實施酒測，委由醫院抽血檢驗，邱姓乘客身體多處擦傷無大礙。

台3線機車對撞　3人倒地送醫

台3線機車對撞　3人倒地送醫

父子遊苗栗錯過公車竟走上快速道路　警及時救援

父子遊苗栗錯過公車竟走上快速道路　警及時救援

即／苗栗破功！父染疫兒居隔「陰轉陽」

即／苗栗破功！父染疫兒居隔「陰轉陽」

害草莓季交通打結　「兇手」當場斃命

害草莓季交通打結　「兇手」當場斃命

關鍵字：

大湖老人聚賭

讀者迴響

熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

台北大雨中　網友回報哀號一片

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

Pikacream發聲明全員退團

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

小甜甜產後「越控制體重越重」！就醫才知生病

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面