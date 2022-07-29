大陸流亡詩人定居新北　一原因遭鄰居痛毆「嘴角撕裂+肋骨斷裂」

▲詩人貝嶺遭鄰居痛毆成傷，報警並提告傷害。（圖／翻攝自汪浩臉書）

記者陳雕文／新北報導

遭到大陸封殺的美籍華裔詩人「貝嶺」近年定居在新北市烏來區，但長期跟鄰居相處不睦。本月26日晚間8點多，貝嶺跟鄰居大吵，警方到場關心時貝嶺稱不會提告，直到警方離去，晚上10點多貝嶺就被鄰居痛毆，眼角及嘴角撕裂傷，肋骨斷裂，動手的鄰居也到案說出動手原因。

原來，現年63歲貝嶺為美國籍，多年前因「非法出版發行境外文學刊物罪」遭大陸判刑，後來被驅逐出境並流亡台灣，結果近幾年又跟鄰居槓上。

貝嶺26日晚間跟鄰居互毆，27日凌晨報案，同天上午就醫。到了29日再透過媒體表示，其眼角及嘴角撕裂傷及身體多處擦挫傷，還有腦震盪、肋骨斷裂等問題，他認為鄰居會動手攻擊，是因為排外心態，可能是仇恨性犯罪。

●不是排外，是因為「垃圾」！

動手的42歲高姓男子帶派出所做筆錄時，左眼掛著一圈瘀青表示，貝嶺住樓上，他住一樓，而貝嶺經常把垃圾、廚餘丟到他住處加蓋的屋頂、土地上，已經勸了1、2年都沒有改善，因此26日白天才爆發口角衝突，晚上又狹路相逢才動手互毆。

貝嶺報案後提告傷害，但高男則說，自己也有受傷，但因為跟貝是鄰居，未來還是會常見到面，所以目前暫時不提告。

作家、政治學者汪浩在臉書貼出貝嶺就醫的照片並說，「有新北的市長和市議員候選人可以關心一下新北市的治安問題嗎？我親自查看傷勢之後，已經向美國在台協會政治處報案。我們強烈譴責這種蓄意的可怕暴力！必須將罪犯繩之以法！」