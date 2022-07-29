媽「生不出兒子」遭放火燒死　女兒崩潰目睹！6年後把親爸送進監牢

▲女子因生不出男孩被丈夫施暴，歷經6次墮胎，還被潑油放火燒。（示意圖／達志影像，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印度婦女安努（Anu Bansal）因生不出男孩，在2016年被丈夫親手潑油點火，活活燒死，而整起案件被警方以輕生案件處理，直到死者女兒們用鮮血寫信告發，才引起社會關注。如今時隔6年，當地法庭27日宣布，男子殺害妻子的罪名成立，判處男子終身監禁。

BBC報導，安努與丈夫曼努吉（Manoj Bansal）婚後因為生不出兒子，被丈夫施暴嘲笑，甚至被迫進行6次墮胎，只因非正當管道的性別檢查結果顯示腹中懷的是女孩。現年21歲大女兒拉蒂卡（Latika Bansal）透露，就在2016年6月14日，她與妹妹目擊改變她們人生的一幕，因為媽媽被爸爸親手殺害。當時曼努吉宣稱取得家族同意，朝安努潑油點火。

拉蒂卡與妹妹在法庭上作證時說，「那是清晨6時30分，我們被媽媽的哭聲吵醒，我們幫不了媽媽，因為房間的門從外面被鎖上，只能看著媽媽被烈焰焚燒」。然而她們打電話報警叫救護車的電話未能獲得相關單位處理，只好向奶奶等家人求助，在他們到場之後，趕緊把安努送醫。但安努全身80%燒傷，沒過幾天就在醫院過世。

當年才16歲拉蒂卡與妹妹用鮮血寫了一封信給北方邦首席部長亞達夫（Akhilesh Yadav），指控當地警方把謀殺案改為自殺處理，整起案件才引起社會注意。亞達夫得知之後，下令警方監督調查此案，原本當地的警方調查人員則因失職被停職。

這起案件迄今時隔6年，北方邦布蘭沙哈爾市（Bulandshahr）的法院27日認定，曼努吉當年因妻子「沒有生下兒子」將她殺害，罪名成立，判處終身監禁。

拉蒂卡的律師夏爾馬（Sanjay Sharma）表示，女兒起訴親生父親且最終得到正義結局的案例，相當罕見，且拉蒂卡姊妹倆在過去6年期間出席法庭超過百次，沒有任何一次缺席，「我們花了6年1個月又13天的時間，才討回公道」。