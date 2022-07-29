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啃老男隨機劫殺19歲工讀生「僅判20年」　阿嬤哭求兇手判死成空

▲桃園市男子蘇偉智去年3月間隨機持刀刺死劉姓網咖工讀生，警方拘捕後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市男子蘇偉智（中）深夜隨機持刀搶劫，刺死剛從網咖下班的19歲劉姓工讀生。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者黃哲民／台北報導

無業啃老的桃園男子蘇偉智2020年時因缺錢花用，深夜隨機攔路搶劫19歲劉姓網咖店員，竟揮刀殺害對方，一、二審均依強盜殺人罪判蘇男無期徒刑，經最高法院發回更一審，死者的阿嬤當庭向法官下跪哭求判死。但更一審認為蘇男不是出於「直接故意」殺人，反而酌減改判蘇男20年徒刑、褫奪公權10年，最高院今駁回上訴，全案定讞。

本案一、二審時，認定蘇男持水果刀殺害手無寸鐵的被害人，胸口1刀致命傷更深達體內17公分，可見手段殘暴，使年輕生命消逝、家人承受喪親悲痛，蘇男雖自首符合減刑條件，卻僅以口頭對劉家略表歉意，甚至企圖翻供否認犯行，顯然毫無真心悔悟，因此依法定刑可判死刑或無期徒刑的強盜殺人罪論處，均判蘇男無期徒刑、褫奪公權終身。

但最高院發回更一審所持理由，認為本案判處無期徒刑代表是從死刑減刑而來，可是蘇男本案犯行是否符合《兩公約》所定可判死的「情節最重大之罪」，應再詳查，並挑毛病指二審對於蘇男自首「純度」的論述內容，出現理由矛盾之處。

因此更一審審理時，儘管死者的阿嬤當庭對法官下跪，請求改判蘇男死刑，並哭訴：「一個孫子就沒了！」哀切動人，更一審仍認定蘇男不是出於「直接故意」殺害劉男、不符合《兩公約》可判死的要求，加上無從證明蘇男迫於情勢而不得不自首，或憑藉自首可減刑而殺人，因此從無期徒刑起算，減刑為20年徒刑、褫奪公權10年。

本案發生於2020年3月27深夜11點多，無業靠媽媽給錢過活、平日流連網咖的「啃老族」蘇男（35歲），因缺錢花用，竟在所穿外套口袋裡暗藏1把水果刀，徘徊桃園市平鎮區南豐路巷弄間找目標行搶，此時19歲劉男從蘇男常去的網咖下班，獨自走過蘇男藏身的巷弄，蘇男跳出來攔路，亮刀脅迫劉男交出財物。

劉男不肯、奮力抵抗，蘇男認出劉男是網咖店員，但已無退路，和劉男拉扯時先揮1刀割傷劉男左頸，第2刀直接戳進劉男胸口，這刀深入體內17公分，傷及心臟與肺臟，劉男當場委倒在地，蘇男朝劉男再捅1刀，因自己左手虎口也掛彩，沒拿取劉男手機或任何財物就急忙逃離，找地方清洗傷口與兇刀後，直接去轄區平鎮警分局平鎮派出所自首。

劉男起身逃沒幾步又倒在血泊中，被路人發現報警送醫，隔天（28日）凌晨1點多仍傷重不治。蘇男聲稱「自認犯了很大的錯誤，我就去自首」，在法院轉介試行修復式司法程序期間，蘇男聲稱若跟死者家屬見面，願下跪道歉，但他出庭被問到若搶第1個人的錢財不夠用，是否還會繼續搶第2次，他坦承「是」。

劉男是家中獨子，家屬因案發地點就在住家附近，無法忍受睹物思親之痛而搬家遠離，且始終不原諒蘇男，劉父當庭痛罵蘇男狡辯，怒嗆「法官你身上會帶刀嗎？哪個人出門要帶刀？」他更叫蘇男的辯護律師要有良心、「有誰帶刀殺人再說『不是故意的』！」死者的阿嬤當庭跪求法官判蘇男死刑，哭訴「一個孫子就沒了！」但最後結果連無期徒刑都沒能維持。

劉男父母另對蘇男提起刑事附帶民事訴訟，求償扶養費、精神撫慰金共1238萬餘元，蘇男出庭同意劉男父母請求，一審判蘇男應賠償劉父804萬餘元、劉母434萬餘元，合計1238萬餘元，此部分未上訴已先確定。

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