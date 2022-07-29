拆鋰電池充電8小時爆炸「燒掉整棟樓」　愛妻葬身火海...翁下場曝

▲老翁自行拆鋰電池充電8小時爆炸整棟樓起火，愛妻葬身火海。（圖／資料照片，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市南區美村路二段一處住宅，去年10月發生民宅惡火，消防局到場共救出9人送醫，其中林姓屋主的王姓妻子，送醫後傷重不治，另8名鄰居受傷。警消調查起火原因，發現當晚林男拆下電動起子的鋰電池，自行把電池裝在鉛酸電池的充電器上，未料8小時後電池過熱爆裂引發火災。法官考量林男妻子葬身火窟，已對其造成難以彌補傷痛，且和鄰居達成和解，依過失致死罪判刑林男3月，得易科罰金。

警消調查，72歲的林男在火災發生前一晚間7點多，在住家1樓客廳，拆卸電動起子之軟包鋰電池後，把電池組裝在鉛酸電池之充電器上，還使用電視櫃東北側之電源延長線進行充電，之後就上樓睡覺，結果6小時後，在10月1日3點多，充電器因充電過熱燒損爆裂引發火災，火勢迅速蔓延，民宅1到3樓頓時陷入火海並波及旁邊住宅，連停放騎樓機車也被燒毀。

林妻因吸入過量濃煙而失去意識倒臥房間，緊急送醫急救，仍因體表大面積燒傷及吸入火場氣體，致休克併呼吸衰竭死亡。此外，林男的29歲兒子、35歲女兒、林男的弟弟及4名鄰居也都受傷送醫，所幸經治療後均無大礙。

法官認為，林男的妻子葬生火場，造成其與家屬心中永難彌補之傷痛，加上林男與鄰居和解，以分期付款方式賠償鄰居8到30萬元方式，處有期徒刑3月，如易科罰金。