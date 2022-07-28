4歲女童驚爆「園長爸比的XX是藍色的」　檢不起訴理由曝

▲高雄一名幼稚園園長被指控猥褻女童。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一家幼兒園的園長，被一名4歲女童的母親指控，在2020年間，以女兒犯錯須處罰為由，把女兒帶到辦公室，親吻女兒的嘴巴、足部，並撫摸女兒的乳頭、屁股及下體，女兒曾向母親說園長爸比雞雞「硬硬的」、「戳我的隱私處」、「他的雞雞是藍色耶」等語，但檢方偵查發現，母女的對話有許多明顯與事實不符之處，加上幼稚園的證人也作證表示沒看過園長帶過學生到辦公室獨處，因此給予不起訴處分。

這名女童母親指控，女兒是2019年到該幼兒園就讀，但隔年某天，園長竟以女兒犯錯須處罰為由，把女兒帶進辦公室，親吻女兒的嘴巴、足部，並撫摸女兒的乳頭、屁股及下體，母親指出，有一次女兒跟她說，園長爸比的生殖器是藍色的，隱私處有紅色尖尖的牙齒會咬人，還有六個眼睛，讓她嚇壞。

母親也提出自己和女兒的對話錄，提到園長爸比雞雞「硬硬的」、「戳我的隱私處」、「有說謊」、「園長爸比拉到我一個點點了，我才把他的手推開」、「快要媽咪來接我的時候，他一直摸，然後你們看到就把我拉回來」、「他都晚上（用我）耶」、「他的雞雞是藍色耶」，控告園長涉嫌強制猥褻女兒。

而被指控的園長則不斷喊冤，強調自己不會帶幼兒園的兒童到辦公室做個別指導，有情緒障礙的小朋友若會影響到該班或其他班的上課，會帶到早餐區冷靜，不曾撫摸女童的乳頭或打女童屁股，也沒有舔過女童其他身體部位，而且辦公室內還有另一名女老師在。

由於雙方各執一詞，檢察官檢視相關對話錄音後，發現女童的描述與事實不符，母女的對話也無法確認對話中哪些話為真，哪些話為假，加上幼兒園多位老師證稱，沒見過園長把幼兒園的孩子帶去辦公室單獨指導，也沒有看過園長打小朋友的屁股，加上警方去調閱監視器影像時，影像已遭覆蓋，因此難認園長有將孩童帶至辦公室個別指導，也無從在辦公室對女童強制猥褻。

此外，根據刑事局和醫院的鑑定報告，女童的隱私部位都沒有精子、男性DNA反應和任何明顯外傷，難以認定女童有遭強制猥褻的行為，因此處分園長不起訴。