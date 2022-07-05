無照業者噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒...4歲女童慘死

▲裝潢業者噴藥驅蟲沒清場害死4歲女童。（示意圖非本案／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名劉姓男子因家中木作裝潢被蛀蟲咬爛，透過裝潢公司找來林姓除蟲業者到家裡噴藥除蟲，沒想到林男等人沒掌握好藥劑份量，噴藥時也沒清場，害劉男一家4口吸入藥劑過量中毒，送醫後劉男的4歲小女兒急救一天後仍宣告不治，檢方今（5）日偵結，依過失致死罪將林男等2人起訴。

檢方指出，劉姓男子發現家裡的木作裝潢有蛀蟲後，透過裝潢公司找來林男（48歲）等人協助除蟲，去年10月18日上午9時許，林男帶著兒子和陳姓員工子（24歲）到劉男家中除蟲，林男在被粉蠹蟲啃咬的裝潢上，使用含有磷化鋁的農藥進行燻蒸。

不過，林男3人燻蒸時，只用塑膠袋蓋住裝潢，劉男一家4口仍留在屋內其他房間沒離開家中，林男除完蟲就離去，隔天晚上，劉家人發現屋內仍有除蟲劑的味道，到了凌晨，4人陸續出現頭痛、胸悶、嘔吐等症狀，其中劉男的4歲小女兒因磷化鋁中毒嚴重，送往聯合醫院急救後，再轉院至高醫，但搶救1天後仍宣告不治。

檢警接獲通報後介入偵辦，發現林姓男子等人沒有相關除蟲證照，在噴藥時沒注意到周圍2公尺不該有人活動，也沒有清場就進行消毒，而法醫鑑定報告也指出，劉姓女童因磷化鋁中毒出現急性呼吸窘迫症候群、肺炎等病症，最後因肺、心、腎、腦多重器官壞死、水腫而死，因此認定兩人有過失，雄檢今日偵結，依過失致死罪起訴林、陳兩人。