基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

文／中央社



烏克蘭首都基輔北郊的一個軍事基地遭俄羅斯軍隊攻擊；烏克蘭總統澤倫斯基和第一夫人歐倫娜同框為數位版「時尚雜誌」拍照，在網路上引發正反意見。

● 烏克蘭首都附近軍事基地遇襲 前線硝煙四起



烏克蘭官員28日證實俄羅斯軍隊攻擊了首都基輔北郊的一個軍事基地，罕見承認俄軍成功攻擊烏國軍事基礎設施。

法新社報導，烏國高階軍官葛羅莫夫（Oleksiy Gromov）告訴媒體記者，俄軍於格林威治標準時間凌晨2時左右，向柳季日（Lyutizh）的一個軍事基地發射「6枚口徑（Kalibr）巡弋飛彈」。

根據葛羅莫夫的說法，這個位於首都以北約30公里處的小鎮遇襲，造成1棟建築物被毀、2棟受損。

● 澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照 引網路熱議



烏克蘭總統澤倫斯基和第一夫人歐倫娜同框為數位版「時尚雜誌」拍照，在網路上引發熱議。有人認為戰事方酣之際，此舉並非好主意，但也有人表示支持。

烏克蘭戰爭已經打了超過150天，基輔當局所處情勢眼看沒有變好。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和夫人歐倫娜（Olena Zelenska）為數位版「時尚雜誌」（Vogue）拍照，28日上傳網路。

有許多IG用戶留言捍衛澤倫斯基和歐倫娜的決定，堅稱此舉將幫助吸引世人對於持續中烏克蘭衝突旳關注。

▲烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

● 烏軍：逾20枚飛彈從白俄發射襲擊北部 未傳傷亡



烏克蘭官員28日早上公布有關烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）據稱遭飛彈攻擊的更多細節，消息來源指出逾20枚飛彈從白俄羅斯發射，目前尚未傳出傷亡。

英國「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭北方作戰司令部發布的最新資訊，引用他們從白俄羅斯消息來源所取得有關逾20枚飛彈從白俄發射的消息。

目前，已知有9枚火箭飛越切爾尼戈夫州貢紹里夫斯卡（Goncharivska）的領域。

● 俄接管烏第2大發電廠 重新調派兵力集結南方戰線



烏克蘭總統顧問表示，俄羅斯軍隊已接管烏國第2大發電廠，並正在向烏南3個地區「大規模重新部署」軍隊，以因應烏軍料將在南方戰線發起的大規模反擊攻勢。

俄羅斯支持的部隊27日表示，他們已完整占領歷史可追溯至蘇聯時期的佛列赫斯克燃煤發電廠（Vuhlehirsk power plant），這是俄方3週多來首次取得重大進展。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）證實，這座位於烏東頓內茨克（Donetsk）地區的發電廠已淪陷；但他說，這對俄羅斯而言只是取得一個「微小的戰術優勢」。

● 土耳其足球迷高呼普丁之名 烏克蘭大使表示難過



烏克蘭基輔動力隊27日在土耳其伊斯坦堡舉辦的歐冠盃足球資格賽拚戰時，有些在場觀眾一再高喊俄羅斯總統普丁之名，烏克蘭駐土耳其大使今天對此表示「難過」。

法新社報導，社群媒體張貼的影片顯示，基輔動力隊（Dynamo Kyiv）昨天出戰伊斯坦堡費倫巴治隊（Fenerbahce）並踢進第一球時，擁擠的觀眾席上有一些人反覆高唱「佛拉基米爾．普丁」（Vladimir Putin）。

基輔動力終場以2比1獲勝，先前他們曾在主場以0比0踼和。由於俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，動力隊主場賽移師波蘭舉行。如今動力隊晉級歐冠盃第3輪資格賽，費倫巴治淘汰出局。