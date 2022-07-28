雙國師合體！台南Josh同台唐綺陽　網「靈魂拷問」他回應了

▲網紅台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）



記者鄒鎮宇／綜合報導

外號「國師」的YouTuber「台南Josh」今年因前妻Amber家暴事件引起討論，近日又因業配新竹棒球場而出面道歉。Josh近日上唐綺陽國師「星時代調研所」節目，網友看到雙國師合體，直接靈魂拷問「當時結婚前怎沒有請她算一下？」

台南Josh自稱是「棒球觀察家」，開場介紹自己預測反指標的功績，其中以2019年「超神反預測」波多黎各對中華6：1，結果中華隊以6比1獲勝，更落實了他「反指標國師」的說法。

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台南Josh分析2022年中職下半季結果，上半季的冠軍樂天桃猿的機率大一點，但統一獅有找新的洋投、上半季的部分傷兵也回歸，因此有機會跟樂天拚一下，「不過樂天可能還是稍微有利一點」。

▲國師唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



對此，唐綺陽表示，樂天球隊的球員中，以牡羊座最多，今年木星落牡羊，對於火象星座來說是有利的，如果球員中火象星座多的話，該隊獲勝的機率就會高一點。

節目播出後，台南Josh也在個人臉書分享，「達成表姊（巴毛律師）表弟都上過同一個節目的成就」，網友則紛紛留言，「兩個國師的直球對決」、「國師尬國師，蹦出新滋味」、「玄學大對決」、「開始觀星預測棒球走勢了嗎」、「JOSH嗨起來 」、「還好是表姐先上，不然表弟先上就可能沒這節目了」。

「當時結婚前怎沒有請他算一下」面對網友的靈魂拷問，台南Josh沒有正面回答，僅回「我下次接球場的工商之前會先問她」。

▼台南Josh回應網友提問。（圖／翻攝台南Josh臉書）



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