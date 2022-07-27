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傳裴洛西8月訪台　趙少康喊話大陸：要武力恫嚇衝著美國去

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

綜合外電報導，美國眾議院議長裴洛西預計訪問台灣，作為亞洲行的第一站，同時已邀請民主黨和共和黨人士隨行。對此，中廣董事長趙少康呼籲，「既然禍起美國，中國解放軍武力恫嚇就該衝著美國去。至於裴洛西女士，既然身為美國政府第三把交椅，造訪台灣絕對不能只是走馬看花，推動台美復交，才能真正確保台灣利益。」

裴洛西預計8月訪問台灣，作為亞洲行的第一站，中美兩方也迅速出面表態，拜登緩頰稱「軍方認為此時訪台不是好主意」，而中國則陸續放話，解放軍絕對不會坐視不管。

外媒報導，對於裴洛西訪台內容知情的消息人士指出，裴洛西8月的亞洲行除了訪日等國外，可能仍會選擇台灣作為亞洲行第一站，並已邀集民主、共和兩黨人士一同出訪。

對此，趙少康表示，裴洛西可能在8月高調訪台，讓對岸拉高施壓力道，連美國軍方都表態，裴洛西此時不適合訪台，可見得台海情勢之緊張，「我才會呼籲中國解放軍，既然禍起美國，武力恫嚇就該衝著美國去。至於裴洛西女士，既然身為美國政府第三把交椅，造訪台灣絕對不能只是走馬看花，推動台美復交，才能真正確保台灣利益。」

趙少康指出，對大陸來說，絕對不可能放任裴洛西訪台不做強烈反應，不只面子掛不住，對內部也無法安撫，但是真的要跟美國撕破臉、把裴洛西的飛機打下來，他們也不敢，最後只能拿台灣當出氣包，動不動就出動共機擾台，台灣人久了也習慣了，只會對大陸更加沒有好感。

趙少康表示，對美國來說，裴洛西不是現在才反共，而是從以前就反到現在，大陸跟美國的政治體制有根本上的差異，加上大陸經濟力越來越強，美國自然越來越忌憚，所以回頭拉台灣牽制大陸，卻又不敢跟大陸真的翻臉，也不跟台灣復交，拿台灣來氣大陸，台灣的價值只剩下被利用的棋子，甚至有一天成為棄子。

對於裴洛西來台，趙少康指出，對台灣來說，裴洛西要不要來，「台灣人也管不了，把氣出在我們身上有什麼意思？美國拿台灣氣大陸、大陸就拿台灣出氣，台灣人該怎麼辦？」

趙少康表示，既然美國想利用台灣牽制大陸，蔡英文也緊抱美國大腿，走「親美反中」路線，就該利用裴洛西來訪，清楚跟美方表達，我們萊豬吞了、武器買了，台美FTA就該加速推動、IPEF讓台灣加入，更重要的是要推動「台美復交」。

趙少康指出，蔡英文不能只想著如何藉由美方訪台議題，搞大內宣謀取政黨私人利益，而是該心繫2300萬人民的生命財產與經濟發展，「身為中華民國總統，不能一直夾在中美博弈的夾縫中被犧牲，吃虧的永遠都是台灣。」

外交部發言人歐江安日前答覆媒體提問說明，對美國國會議員的邀訪，一向是外交部及駐美代表處長期的重點工作，但目前外交部並沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。

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