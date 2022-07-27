阿美族新手揹工失聯11天亡！妹妹心碎發聲：哥哥的事是最好的警告

▲林姓新手揹工完成戒茂斯山任務後，於返程途中失蹤。圖為搜救畫面。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

台東阿美族林姓男子（30歲）首次擔任揹工，卻在15日行程結束後獨自返程時失聯，經過11天搜尋，搜救人員才在溪床找到他，但人已經明顯死亡。對此，林的表妹在臉書上發文，並對相關單位喊話，要求製作正確的路線指示牌，「拜託相關單位是不是可以出來處理！我哥哥的事就是最好的警告！！」

初上任揹工的林姓男子15日完成戒茂斯山域的任務後，獨自回程卻離奇失聯，老闆報警後，立即出動多個民間團體與單位進行搜救，但高山陡峭地形、樹林密佈，也大大增加了救援難度，有人曾在山林間發現疊石等疑似記號，也讓眾人燃起救援成功的希望。

然而，不幸消息仍在林男失聯的第11天傳出，25日下午13點20分許，中華民國山難救助協會所屬中區搜救委員會成員在溪底尋獲林男，但已明顯死亡，眾人的希望也因此落空。

▲新手揹工失聯11天後被尋獲已死亡，26日直升機將遺體吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

對此，林的表妹今（27）日在臉書悲痛發文，並向相關單位喊話，希望能夠製作正確的路線指示牌，「布條人人可隨意拆除！！公家單位的總不能了吧！！拜託相關單位是不是可以出來處理！我哥哥的事就是最好的警告！！」

林的表妹表示，發生此事真的很冤枉也很心碎，「所以真的拜託，相關單位趕快動起來吧！我真的不想也不要再有一樣的事情發生，那麽多人爬過百岳就都會迷路了，更何況我哥哥是初次上工爬山的人！」而她也難過說道，「失去親人的痛…你們沒親身體會永遠不會知道，等到降臨在自身上…那時後悔已來不及。」