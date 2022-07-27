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吃Buffet假牙放桌上！遭服務生誤丟怒告竊盜...網風向一面倒

新北一名邱姓男子，在今年3月間到百貨餐廳用餐，服務生誤將他放在桌上的假牙丟掉，讓他怒告服務生偷竊。（示意圖非當事店家，pixabay）

▲男子懷疑服務生收取垃圾時，連帶將假牙拿走。（示意圖非當事店家，pixabay）

圖文／鏡週刊

新北一名邱姓男子今年3月到到百貨餐廳吃BUFFET，但他入坐沒多久後便將假牙脫下放置桌上，餐廳服務生上前收桌時誤將其假牙丟棄，他一怒之下告服務生偷竊，但事後服務生被不起訴處分，邱男心懷不滿在網路上分享經過，但網友卻一面倒支持服務生。

邱男在臉書社團「爆怨2公社」不滿表示，今年3月他到百貨連鎖Buffet用餐，下午5時30分入內用餐，他46分起身拿取餐點。邱男認為，服務生在未經客人同意下，就直接清理桌面，導致他的假牙被丟棄，他向店家索取監視錄影器畫面後馬上報警，怒告服務生偷竊。

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全案經由檢察官調查後，檢方認為，監視器畫面僅有拍到服務生清潔桌面，並未看到將東西放置到口袋的舉動，認為服務生僅涉不罰的過失毀損行為，和刑法的竊盜無涉，法官判定因罪嫌不足，予以不起訴處分。

到百貨吃Buffet「假牙放桌上」服務生誤丟　新北男怒告竊盜慘敗

▲邱男貼出不起訴處分書。（翻攝爆怨2公社）

邱男憤恨難平，7月25日前往店家求償，沒想到店長卻嗆聲，「要告就去告，我們等法院通知」，回答讓他難以接受，直言沒想過一間大公司會這樣處理事情。邱男文中還提醒，到該家餐廳用餐，手機千萬別放桌面，「不然人不在座位上，被店員丟掉了，就算有攝影機畫面店家也不會賠償，只會要你提告，花一大堆時間拿證據、跑法院，根本得不償失。」

邱男的抱怨不但沒有討拍成功反到被網友教訓了一頓，風向一面倒站在服務生這，「這間店的員工真的很衰，拜託你以後自己在家吃就好了」、「可憐的服務生，太盡職也不行.....其實店員收拾餐桌沒有注意到他也有錯，但是客觀的講自己私人貴重物品應該要自己保管，餐廳不會負擔保管之責，所以您也有錯」、「貴重物品不是都要隨身攜帶嗎？這是常識」、「店員偷你假牙幹嘛？拿去戴嗎？」




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