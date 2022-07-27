淡水住宅大火母子喪命　屋內有「6罐汽油瓶」起火點在臥室床邊

▲淡水區水碓25巷大火奪走母子性命，火災調查科鑑識人員重返現場採證 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區水碓25巷的9樓住宅大樓26日晚間7時許發生大火，警消1小時內撲滅火勢，清理火場時，在臥室找到一對無生命跡象的母子，經送醫仍宣告不治。火調人員初步勘查，在屋內找到6罐汽油瓶，起火點在臥室床邊，初步排除有外力介入，死者丈夫表示，去年分居後鮮少碰面，僅用Line聯繫，對事故原因完全不清楚。

據悉，這場大火奪走了47歲段姓女子及11歲石姓兒子的生命，警消1小時內撲滅火勢，清查火場時，在屋內及臥室各找到6罐汽油瓶，段女身上僅四肢有燒燙傷，兒子則沒有外傷，初判2人應是吸入大量濃煙導致窒息而死。

▼淡水區水碓25巷大火，警消到場灌救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日上午10時許，新北市消防局火災鑑識人員再度進入火場採證，發現起火點在臥室的床邊，懷疑是點燃棉被等易燃物，初步判定沒有外力介入；段女的石姓丈夫表示，去年7月間，與妻子因時常爭吵不休，決議分居，讓兒子跟著妻子同住，平時僅用Line聯繫，妻子沒有工作，在外也無欠款，更無精神方面疾病，不清楚為何發生憾事，警方後續也將對遺體做刑事相驗，釐清死因。

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▼淡水區水碓25巷大火，消防人員1小時內撲滅火勢，仍造成2死憾事 。（圖／記者陳以昇翻攝）