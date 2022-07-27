蔡英文親自授課搶青年票　民進黨「國務青旗艦營」報名開跑

▲民進黨將舉行2022國務青旗艦營。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（27日）表示，台灣民主學院與青年部於8月19日至8月20日移師台中福華飯店舉辦「2022國務青旗艦營」好評加開場，邀請總統蔡英文以及中台灣4位縣市長參選人蔡其昌、黃秀芳、徐定禎等大咖講師授課，希望聚焦中台灣區域發展，並結合地方選舉與18歲公民權修憲複決，號召更多年輕人加入「國務青」的行列，同時讓既有的國務青夥伴能夠更精準的投入選戰並加深各式選舉技能與政治實務能力。

民進黨表示，「國務青」是民進黨長期培育青年人才的重要品牌，繼今年3月舉辦的「2022國務青旗艦營」報名踴躍打破錄取紀錄，更於4至7月在各地舉辦副品牌「2022國務青旗艦學程第一季」、「2022國務青旗艦學程第二季」讓關心台灣在地的年輕人更深入地區、了解各地方政治文化，系列活動場場精彩，各地國務青夥伴更陸續投入各地方團隊，蓄勢待發。

民進黨說明，上週甫落幕的18歲公民權修憲複決對話活動，做為「2022國務青旗艦學程」的壓軸場次，邀請到北中南、高中、大學自治的青年學子交流18歲公民權修憲複決的歷史脈絡、推動情形、各國門檻等等，更透過對話來探討如何加強宣傳與推動，參與者有超過八成為22歲以下的青年朋友，更顯示年輕族群關心台灣與社會發展的程度相當高。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，本次「2022國務青旗艦營」特別為中台灣青年量身打造，首創三合一選戰實務活動，除了「關鍵30秒」的口語比拚、「三咖督」模擬選戰外，更有政策燒腦「青客松」，能讓參與學員在模擬選戰結束後能進一步將兼具創新與務實的青年想法傳遞給總統與中台灣的縣市長候選人。活動即日起開放報名，額滿後將以「333」制擴大審核，在全國３地舉辦３對３實體面試，以讓每一個有才華、關心台灣的年輕人都能被看見，加入國務青行列。