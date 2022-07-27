　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

受虐兒少「女多於男」12~14歲最多　施暴者多為年輕爸媽

▲桃園市謝姓女子去年9月間在桃園區住家與婆婆生爭執，雙方相互拉扯，婆婆指控媳婦毆打頭部等處受傷，怒告惡媳婦傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲國內受虐兒少人數每年約在1萬人左右。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

生活中心／台北報導

近年兒少受虐案件頻傳，根據衛福部統計，國內受虐兒少人數每年約在1萬人左右，去年有1萬1523人，比前年1萬2610人相比略微下降，其中男性5108人、女性6415人。衛福部提醒，當家長的負面情緒伴隨著管教，除了造成孩子身體受傷外，也會影響孩子大腦與智力發展，呼籲家長避免用情緒管教小孩，避免兒虐。

▲▼數字新聞圖表。（圖／生活中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據衛福部資料，去年度受虐兒少的年齡層分布，以12~14歲達2873人最多，其次為15~17歲2686人、6~8歲1782人、9~11歲1716人、3~5歲1389人、0~2歲1077人。

▲▼數字新聞圖表。（圖／生活中心）

分析受虐樣態，以身體遭不當對待5241件最多，其次為性不當對待3827件、照顧疏忽1264件。針對施虐者的分析則發現，性別男多於女，以30~39歲年輕爸媽2713人最多。

▲▼數字新聞圖表。（圖／生活中心）

至於施虐因素分析，以「缺乏親職教育知識」3421人次最多，其次為「習於體罰或不當管教」3189人次、「親密關係失調」2888人次、「負向情緒行為特質」2632人次、「經濟因素」則有1914人次。

▲▼數字新聞圖表。（圖／生活中心）

衛福部分析，從統計發現，管教問題常是家長在照顧兒少時面臨的挑戰，一不小心就可能因為情緒失控造成孩子身心傷害，甚至變成兒虐。為避免不當管教影響兒少身心發展，提醒家長在管教時當意識到自己無法理性管教，應暫時避免與孩子單獨相處，並請求家裡其他成員協助。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
快訊／勞動局長涉貪遭搜索　北市府回應了
不滿媽要錢「菜刀猛插母慘死」　冷血女兒還錄影...罵完才報案
快訊／北市勞動局長陳信瑜涉貪！　檢調搜索約談
快訊／恭喜！陳柏惟結婚了　女方身分曝光
「天啊，他真的是原創」　論文錯字來自這！余正煌解答了
39歲女富豪離奇亡　1通電話揭「凶手是丈夫」
太喜歡去宜蘭！先生「1提議」噴400萬　網驚勸：能玩16年
快訊／疑包庇私娼寮　3現任、退休警遭搜索聲押
快訊／山田優產第四胎！　小栗旬甩不雅照陰霾再當爸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

台鐵中秋國慶選舉日停駛危機再起　工會「不加班、罷工」連環出拳

隱藏版水庫！濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

切硬塊淪大小奶！她做重建手術「乳頭麻木凹陷」…愛愛也沒感覺

受虐兒少「女多於男」12~14歲最多　施暴者多為年輕爸媽

到花蓮幫Kolas輔選？　陳吉仲曝對她非常敬佩：理念一樣

桃園+2680　7／29開設26處社區接種站供3萬人次接種

蘇花改下階段開放白牌機車有譜了！4方案曝　試辦期6個月

台東+280！長者可領500元+快篩　衛生局籲儘快施打完整疫苗

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

台鐵中秋國慶選舉日停駛危機再起　工會「不加班、罷工」連環出拳

隱藏版水庫！濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

切硬塊淪大小奶！她做重建手術「乳頭麻木凹陷」…愛愛也沒感覺

受虐兒少「女多於男」12~14歲最多　施暴者多為年輕爸媽

到花蓮幫Kolas輔選？　陳吉仲曝對她非常敬佩：理念一樣

桃園+2680　7／29開設26處社區接種站供3萬人次接種

蘇花改下階段開放白牌機車有譜了！4方案曝　試辦期6個月

台東+280！長者可領500元+快篩　衛生局籲儘快施打完整疫苗

樂天女孩迎接「辣酷甜趴」　首創個人專屬徽標週邊上市

李振昌最快今天回歸守護神　兄弟拉上2人支援

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

民進黨拚插旗苗栗　柯建銘出任徐定禎競總主委

恐怖數據曝！赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官

海地難民偷渡赴美「巴哈馬近海翻船」　至少17人喪命

疑不實使用特別費買紅酒！勞動局長涉貪遭搜索　北市府：尊重司法

台鐵中秋國慶選舉日停駛危機再起　工會「不加班、罷工」連環出拳

嘉義市地政主任佈達孫煜勝接任　基層課員升任歷練豐富

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

顧客退單店家吞　foodpanda回應解讀有誤

十大「不賺錢」醫院排名出爐　4家新開張

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

冷氣25度開整晚被罵奢侈！網勸按1鈕

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

新竹球場「天堂路」害慘林哲瑄！內行：草皮一堆問題

鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

更多熱門

相關新聞

華碩旗下「智慧穿戴應用APP」　獲衛福部醫材軟體認證

華碩旗下「智慧穿戴應用APP」　獲衛福部醫材軟體認證

電腦大廠華碩（2357）於今（22）日宣布旗下智慧健康錶系列—ASUS VivoWatch，支援「心電圖應用軟體ECG APP（ASUS HealthConnect）」，通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准。

健保署提供防中暑、熱衰竭小妙招

健保署提供防中暑、熱衰竭小妙招

蔣萬安嗆拉票不意外　陳時中：要選不矯情

蔣萬安嗆拉票不意外　陳時中：要選不矯情

王必勝三度被問外遇　蘇揆今救場

王必勝三度被問外遇　蘇揆今救場

衛福部長交接被問邊境開放　陳時中：未來再請指揮官做定調

衛福部長交接被問邊境開放　陳時中：未來再請指揮官做定調

關鍵字：

數字新聞衛福部

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

女團Pikacream5天解散？

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面