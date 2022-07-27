受虐兒少「女多於男」12~14歲最多　施暴者多為年輕爸媽

▲國內受虐兒少人數每年約在1萬人左右。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



生活中心／台北報導

近年兒少受虐案件頻傳，根據衛福部統計，國內受虐兒少人數每年約在1萬人左右，去年有1萬1523人，比前年1萬2610人相比略微下降，其中男性5108人、女性6415人。衛福部提醒，當家長的負面情緒伴隨著管教，除了造成孩子身體受傷外，也會影響孩子大腦與智力發展，呼籲家長避免用情緒管教小孩，避免兒虐。

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根據衛福部資料，去年度受虐兒少的年齡層分布，以12~14歲達2873人最多，其次為15~17歲2686人、6~8歲1782人、9~11歲1716人、3~5歲1389人、0~2歲1077人。

分析受虐樣態，以身體遭不當對待5241件最多，其次為性不當對待3827件、照顧疏忽1264件。針對施虐者的分析則發現，性別男多於女，以30~39歲年輕爸媽2713人最多。

至於施虐因素分析，以「缺乏親職教育知識」3421人次最多，其次為「習於體罰或不當管教」3189人次、「親密關係失調」2888人次、「負向情緒行為特質」2632人次、「經濟因素」則有1914人次。

衛福部分析，從統計發現，管教問題常是家長在照顧兒少時面臨的挑戰，一不小心就可能因為情緒失控造成孩子身心傷害，甚至變成兒虐。為避免不當管教影響兒少身心發展，提醒家長在管教時當意識到自己無法理性管教，應暫時避免與孩子單獨相處，並請求家裡其他成員協助。