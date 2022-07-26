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首爆BA.5社區群聚！匡出12確診　沈政男估反轉時間：已在社區傳播

記者陳俊宏／綜合報導

周一再新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土，其中一例為首例社區群聚感染，接觸者共12人陽性。對此，精神科醫師沈政男認為，BA.4/5已經在社區傳播，8/8就可能出現第一個曲線反轉點，也就是新增案例變多，到了8月底，BA.4/5新增案例將破萬。

沈政男在臉書說，周一新增1萬6921例本土，上周一是1萬7549例，比較起來下降有限，顯然已陷入平原期，也就是病毒擴散與防疫圍堵的力道已接近平衡狀態。

沈政男認為，要打破平衡有兩個方法，第一，更多人染疫，曲線就會繼續下降；第二，病毒傳染力更強，曲線就會上揚，顯然後者將會優先出現，因為BA.4/5已經在社區傳播。

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▼BA.5社區感染病例說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼7/25變異株個案說明。（圖／指揮中心提供）

沈政男指出，現正社區有多少BA.4/5案例？100多，兩個算法：1.1.5^(37/3)=148、2.9*10/2*(1+7/3)=150，其中，1.5是BA.5的Rt值，37是6月中下旬BA.5境外移入至今天數，3是潛伏期天數，9是目前確診個案數，10/2是BA.2感染後保護力指數（接觸者/感染者），7/3是未感染Omicron與已感染的比例。

沈政男表示，以這樣的傳播速度，還有BA.2目前的下降速度，下周一新增仍會下降，但下下周一、也就是8/8，就可能出現第一個曲線反轉點，也就是新增案例變多；到了8月底，BA.4/5新增案例將破萬，屆時曲線就會明確上揚。

指揮中心公布一周BA.4、BA.5基因定序結果，本土再增2人確診，1人為接機感染，另一人則在社區中驗出，為首例社區群聚感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，社區個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，為一重複感染個案，家庭與職場接觸者共12人陽性，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，仍有待基因定序結果。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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