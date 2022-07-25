　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台灣海巡赴帛琉跨國演習「只能看不能參加」　連合影也沒有

▲▼帛琉舉辦跨國演習，參與國的代表人合影中不見台灣人的蹤影。（圖／翻攝自Island Times）

▲帛琉舉辦跨國演習，參與國的代表人合影中不見台灣人的蹤影。（圖／翻攝自Island Times）

國際中心／綜合報導

7月15日帛琉共和國當地媒體《Island Times》以「British Royal Navy to participate in joint exercise in Palau for first time」為題，刊載有關本次跨國演訓報導，其中內容顯示「臺灣海巡署成員共計37員亦同時參加自15日至19日之操演活動」”Taiwan Coast Guard with 37 crew members will also join the exercise from the 16 to 19 as well.”

白紙黑字顯示在當地最大媒體之下，但是派艦赴會卻無法實際參加操演，只有臺南艦艦上人員輕描淡寫地被媒體提一下，公開活動也無法與他國平起平坐，與該國政要合影也沒有份，這就好像赴宴到場，卻是被安排成「觀禮而不入席」待遇，帛琉還是中華民國邦交國，請問綠營政府執政還要忍氣吞聲到何種地步？

自從新冠疫情以來，先是以屈辱待遇處理海軍敦睦艦隊屬艦官兵染疫事件，然後又連續兩年停掉國家軍事武力支持整體外交最重要之敦睦艦隊。假若能夠偷偷摸摸地派遣臺南艦去邦交國，卻遭受此種待遇；還不如堂堂正正大大方方地派遣敦睦艦隊出訪帛琉。

我們寧可派遣「第二海軍」去邦交國受氣受辱，為何不真正海軍去展現國威敦睦邦交？難道海巡官兵是鐵打金剛不會染疫，而海軍在三軍統帥眼中是紙糊的嗎？無敵戰艦是塑膠嗎？假若臺南艦可以派遣出國執勤，為何海軍不能派遣敦睦艦隊執行任務？

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
目睹車禍不救「怕被告」　小禎傻眼：怎麼能！
獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸
北宜驚見「殭屍先生」兜風！對駕駛揮手打招呼　詭異畫面曝
花12億的新竹球棒球為何惹議？6球場比較告訴你
快訊／震撼彈！聯發科宣布　攜手英特爾合作晶圓代工
快訊／苗栗工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫
「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

台灣海巡赴帛琉跨國演習「只能看不能參加」　連合影也沒有

啟動量產？　第二架殲-20雙座原型機現身

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

台灣海巡赴帛琉跨國演習「只能看不能參加」　連合影也沒有

啟動量產？　第二架殲-20雙座原型機現身

百萬辣模胸前挖大U搭南韓地鐵！　東西半球炸出…邪惡視角老司機看傻

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

散戶還在逃！6月證券劃撥餘額連4降　月減近393億

Kim新車被刮傷「不敢下車直接認賠」　無奈吐實情網笑翻：太誇張

基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

吃得到石斑魚漢堡！首家魚漢堡專賣「樂魚」試營運　還有鬼頭刀堡

孫燕姿慶生「罕見曬老公」！　44歲「仍像少女」近況曝

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

軍武熱門新聞

第二架殲-20雙座原型機現身

最後的「颱風級」巨型核潛艦退役

不只佳山還有石子山！蘇紫雲：F-16V部署台東是對的

萬安演習27至30日請民眾配合疏散

解放軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業 平均年齡23歲受訓僅需3年

裝甲兵遭砲管壓傷不治追主因　軍方：非戰車成員

英情報局長稱烏克蘭必須贏　因習近平如鷹一般注視

解放軍擴編陸戰隊　大陸軍事專家：應對台海

俄軍飛彈轟炸敖德薩　烏糧食出口協議才剛簽完

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

漢翔：至2026年可交付空軍共66架

美兵推：台海戰爭不會速戰速決　美本土可能遭攻擊

殲-35首掛龍勃透鏡試飛

更多熱門

相關新聞

力挺裴洛西訪台！蓬佩奧：我陪你一起去

力挺裴洛西訪台！蓬佩奧：我陪你一起去

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪台，引發北京激烈反對，也讓美國政府陷入兩難。不過今年3月才剛結束台灣行程的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），卻在推特公開支持裴洛西，甚至還表示，他願意陪裴洛西一起來台。

裴洛西訪台　美恐派戰機船艦護航

裴洛西訪台　美恐派戰機船艦護航

裴洛西計劃訪台　華郵：美軍擬派航母護航

裴洛西計劃訪台　華郵：美軍擬派航母護航

Nissan公布新年式Altima年度配額

Nissan公布新年式Altima年度配額

日防衛白皮書台灣內容倍增　外交部：共促台海安定

日防衛白皮書台灣內容倍增　外交部：共促台海安定

關鍵字：

帛琉台灣邦交國聯合演習海軍

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面