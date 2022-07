台灣海巡赴帛琉跨國演習「只能看不能參加」　連合影也沒有

▲帛琉舉辦跨國演習,參與國的代表人合影中不見台灣人的蹤影。(圖/翻攝自Island Times)



國際中心/綜合報導

7月15日帛琉共和國當地媒體《Island Times》以「British Royal Navy to participate in joint exercise in Palau for first time」為題,刊載有關本次跨國演訓報導,其中內容顯示「臺灣海巡署成員共計37員亦同時參加自15日至19日之操演活動」”Taiwan Coast Guard with 37 crew members will also join the exercise from the 16 to 19 as well.”

白紙黑字顯示在當地最大媒體之下,但是派艦赴會卻無法實際參加操演,只有臺南艦艦上人員輕描淡寫地被媒體提一下,公開活動也無法與他國平起平坐,與該國政要合影也沒有份,這就好像赴宴到場,卻是被安排成「觀禮而不入席」待遇,帛琉還是中華民國邦交國,請問綠營政府執政還要忍氣吞聲到何種地步?

自從新冠疫情以來,先是以屈辱待遇處理海軍敦睦艦隊屬艦官兵染疫事件,然後又連續兩年停掉國家軍事武力支持整體外交最重要之敦睦艦隊。假若能夠偷偷摸摸地派遣臺南艦去邦交國,卻遭受此種待遇;還不如堂堂正正大大方方地派遣敦睦艦隊出訪帛琉。

我們寧可派遣「第二海軍」去邦交國受氣受辱,為何不真正海軍去展現國威敦睦邦交?難道海巡官兵是鐵打金剛不會染疫,而海軍在三軍統帥眼中是紙糊的嗎?無敵戰艦是塑膠嗎?假若臺南艦可以派遣出國執勤,為何海軍不能派遣敦睦艦隊執行任務?