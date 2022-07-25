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蘇貞昌曝「防疫政策再放寬」2要素　評估疫情趨勢、國際經貿影響

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌25日上午召開擴大防疫會議時表示，台灣在防疫政策的調整上，除應預估台灣未來可能的疫情趨勢並滾動進行相關防疫措施的檢討外，也應預先評估政策對於台灣在國際經貿情勢的影響，在兼顧防疫的基礎上，讓台灣能夠持續與世界接軌。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情上週增加7%，另因值暑期旅遊季節，以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加；而鄰近國家病例增幅更大，日本增幅71%、韓國高達85%、菲律賓也達31%，各國還因檢測量縮減而可能低估病例數。

指揮中心表示，國內全國新增本土病例數呈緩降趨勢，輕症及無症狀比例為99.53%，目前仍為廣泛社區流行，國內已檢出BA.5本土病例，且境外移入病例數呈上升趨勢，入境採檢陽性率連續6週上升，上週（7/18-23）整體採檢陽性率為4.59%，境外移入病例中持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，另有檢出1例BA.2.75亞型，將持續關注並監測變異株對疫情之影響。

對此，蘇貞昌表示，目前已有多數國家針對自身的防疫政策進行調整放寬，而台灣目前正面臨兼顧疫情與經濟的關鍵時刻，相關防疫措施的調整，不僅牽動國人對於政府防疫的信任，也關乎台灣是否能夠與世界持續進行貿易及互動往來。

台灣在防疫政策的調整上，蘇貞昌指出，除了應預估台灣未來可能的疫情趨勢並滾動進行相關防疫措施的檢討外，亦應預先評估政策對於台灣在國際經貿情勢的影響，在兼顧防疫的基礎上，讓台灣能夠持續與世界接軌，也讓世界各國願意並持續與台灣交流互動。

另外，蘇貞昌表示，感謝指揮中心的安排、規劃並實地訪查確認，使每6個月至4歲幼兒的疫苗施打作業能夠順利進行，他要求指揮中心鼓勵家長能夠在評估相關資訊後，帶著家中幼兒前往各接種站施打疫苗。

此外，蘇貞昌說，指揮中心上週已宣布50歲以上長者以及18歲以上因工作而有出國需求者可施打第4劑疫苗，他要求指揮中心持續依施打情形盤整疫苗數量，進行必要採購。也請符合資格的民眾前往施打，以提供自身保護力。

最後，蘇貞昌表示，目前每週入境人數雖有上升，但仍維持在總量限制之內，他請指揮中心持續針對防疫旅館等相關量能進行盤整，而為使旅客在歷經長途飛行後能夠儘速完成通關程序，指揮中心要積極與交通部滾動調整，持續優化機場優先通關通道及引導服務。

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