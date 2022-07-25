關子嶺水火同源景觀再升級　打造庭園景緻及友善旅遊環境

▲台南關子嶺水火同源景觀再升級，黃偉哲指示打造庭園景緻及友善旅遊環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南關子嶺風景區擁有全台最早開發、從日治時期就享負盛名的全台唯一天然泥漿溫泉，2018年獲評為全國十大好湯之首，長年以來都是台南溪北地區的觀光重點，區內「水火同源」更名列為全台七大奇景之一，為關子嶺遊客必遊景點。

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市長黃偉哲特別重視關子嶺風景區觀光發展，指示觀光旅遊局向中央爭取觀光前瞻建設計畫經費6800萬元，其中2500萬元進行水火同源景點的基礎服務設施、景觀風貌及商店店家營運環境改善，提供遊客更優質的觀光旅遊環境。

水火同源商店街是早期傳統的商店，販售關子嶺在地農特產品及特色飲食，也是遊客聚集拍照休憩的景點。商店街旁原有步道地景優化後，透過「之」字型的步道設計引導遊客動線，並輔以山櫻、楓樹及植披增加視覺層次，透過延伸行進路線促使遊客悠閒漫遊，結合簡約清爽的風格，透過低彩度的色彩配置，營造現代設計手法的懷舊山城風貌。

預期春季來臨時山櫻盛開，將成為新的賞櫻秘境，也提供遊客悠適停留休憩及餐飲的空間，讓商店街購物遊客可以在庭園美景中舒適休憩及野餐飲食。水火同源水池則以卵石鋪設改善原有混凝土硬鋪面並以睡蓮點綴池面，讓水火池回復到最原始的自然景觀。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，市府為推動關子嶺多元化發展，2003年起每年舉辦「關子嶺溫泉美食節」，以溫泉、夜祭、浴衣、美食等元素來展現關子嶺風景區特色，到溫泉老街體驗復古的歷史場景、火山碧雲寺欣賞晚霞夕照、水火同源及嶺頂公園等景點拍照打卡，逛完再去泡關子嶺最著名的泥漿溫泉，達到身心靈完美的感受。未來關子嶺地區仍有多項計畫投入，也將持續建設及行銷，並與西拉雅國家風景區管理處共同打造關子嶺風景區，成為最具特色也是來台灣必遊的溫泉區。