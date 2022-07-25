買5千萬豪宅想解約！託表舅向建商高層說情...2千萬被私吞

▲高雄一男子買了豪宅，因資金周轉不靈想解約，拜託表舅向建設公司協調降低解約金，結果表舅卻私吞建設公司返還的2000萬元價金。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一藥品公司黃姓負責人用5000萬買下一戶豪宅，因資金周轉不靈想解約，便拜託和建設公司高層熟識的表舅羅男幫忙，希望能降低違約金，並為了方便談判，先將買房契約讓渡給羅男，想不到羅男拿到建設公司退還的2000萬價金後，竟私吞到自己的戶頭裡，黃男還先預付600萬解約金給羅男，卻一直沒拿到退款，才驚覺被騙，憤而提告，經高雄地院審理，依背信罪判處羅男2年6月徒刑，案經上訴到高雄高分院維持原判，全案確定。

判決書指出，黃男在2013年用弟弟的名字，以5000萬元買下一戶31樓豪宅，而後弟弟將買房契約權益讓渡給黃男的妻子，妻子再讓渡回黃男，2016年黃男因為資金周轉不靈，無法再繳納價金，為避免被建設公司沒收15%的違約金，委託與建設高層熟識的表舅羅男協助解約，想拿回已繳的價金。

羅男要求黃男把契約權益讓渡給他，方便他用自己的名義和建設公司高層洽談，才好降低違約金，並承諾等他拿到錢，他會再把錢還給黃男，黃男於是聽從羅男建議，並預付600萬解約金和11萬餘元紅包給羅男。結果等羅男順利解約後，竟私吞建設公司退回的2000萬元價金，黃男向羅男催款1、2年，因一直沒收到錢而向建設公司詢問，才發現錢早被私吞，憤而提告。

全案審理時，羅男辯稱解約過程需支付活動費，大概1、2百萬元，黃男答應要給他600萬元的處理費也沒給。另外他曾與黃男共同處理他人的債務問題，黃男因而得到土地，卻未依約分給他抽成，再欠他3000萬，合併先前其他借貸，黃男共欠他3600萬元，因黃男都不還錢，他無奈才用解約金2000萬元作抵銷，不過黃男否認有欠羅男任何債務。

經法官審理，建設公司確實未收取任何違約金，羅男的背信犯行已堪認定，羅男聲稱黃男欠他錢的部分，則未提出任何有力證據佐證，高雄地院依背信罪，判處羅男2年6月徒刑，並沒收犯罪所得2000萬元，案經上訴到高雄高分院維持原判，全案確定。