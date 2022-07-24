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獨／同地點連兩起！2女登唐麻丹山迷路受傷　搜救人員疲於奔命

▲同一地點連兩起，２女登谷關七雄唐麻丹山迷路＋受傷　搜救人員疲於奔命。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲同一地點連兩起，２女登谷關七雄唐麻丹山迷路＋受傷，搜救人員疲於奔命。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

谷關七雄之一的唐麻丹山接連傳出2起登山客求援事件，上午接近11點，一名女登山客在登山步道裡冷線3.5K三叉路往唐麻丹山三角點方向迷路，打電話向消防局救援，消防及搜救人員獲報後趕上山協助，未料搜救找到王女後，整隊下山才過半小時，消防又收到另一名顏姓女登山客在同一地點3.5K右腳踝受傷，搜救人員再回頭上山幫顏女包紮，將人揹下山。

▲同一地點連兩起，２女登谷關七雄唐麻丹山迷路＋受傷　搜救人員疲於奔命。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲搜救人員幫忙受傷女登山客包紮。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

台中市消防局在上午10時54分接獲報案，一名49歲王姓女登山客於和平區唐麻丹山登山步道裡冷線3.5K三叉路往唐麻丹山三角點方向迷途打電話救援，消防局派遣谷關分隊、和平分隊台中市山難搜救協會，救護義消共計6人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊。搜救人員在12時43分找到王女，其意識清楚無受傷，搜救人員也引導王女往登山口方向下撤。

一行7人才離開3.5K半個多小時，消防局在下午1時25分又接獲報案， 一名53歲顏姓女登山客在同一地點右腳踝受傷，搜救人員又折返協助顏女包紮，之後揹著顏女，並帶著王女一併下撤登山口。下午1時47分全部人抵達唐麻丹山登山口，顏女表示不需就醫，搜救人員收拾裝備後返隊待命。

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