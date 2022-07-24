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亞洲最大鳥園草屯開幕！精密科技業者10多年「鳥」夢成真

▲九九峰動物樂園遊客中心剪綵啟用，現場湧5千人搶先體驗。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲九九峰動物樂園遊客中心剪綵啟用，現場湧5千人搶先體驗。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

斥資20億元，耗時8年開發的南投草屯「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」，今天舉行遊客中心落成剪綵儀式，由董事長游家富主持，縣長林明溱、立委許淑華、馬文君、議長何勝豐、草屯鎮長簡景賢都受邀出席，董事薛香川、廖學輝及銀行團也到場觀禮；逾5000遊客湧入現場體驗，讓園區與飆升的氣溫一樣熱鬧滾滾。

南投縣政府指出，游家富原為精密科技業者、產品多銷歐美，因熱愛鳥類，早期也以飼養、鸚鵡育種為副業，並在10多年前許下打造「亞洲最大鳥園」宏願，積極在全台尋覓適合地點，最後選擇在草屯鎮現址興建夢想中的鳥類主題樂園，實現長年夢想。

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▲九九峰動物樂園遊客中心剪綵啟用，現場湧5千人搶先體驗。（圖／南投縣政府提供）

游家富指出，該樂園占地約20公頃，目前已完成第一期園區工程12公頃，入口即設計為鳥籠造型，佔地約4千坪的遊客中心則為白色天堂鳥造型，未來將引進台中、彰化、南投相關行業進駐，提供遊客餐飲、休憩、親子娛樂等服務。

▲九九峰動物樂園遊客中心剪綵啟用，現場湧5千人搶先體驗。（圖／南投縣政府提供）

副董事長陳國忠進一步表示，園內鳥禽品種有60多種，且計劃引進達200多種，並設有4座天網鳥籠讓鳥類有活動飛行空間，也讓遊客能近距離欣賞，同時規劃可愛動物區，飼養狐獴、迷你馬、梅花鹿、袋鼠、羊駝等，以及小型動物餵食區、動物醫院等設施，園區內還有會動的大恐龍模型，讓人彷彿走進侏羅紀公園，充滿驚奇。

▲九九峰動物樂園遊客中心剪綵啟用，現場湧5千人搶先體驗。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，游家富響應南投縣「觀光首都」政策，耗時8年用心打造的亞洲最大動物樂園，規模及內容不遜新加坡鳥園，也為烏溪線觀光產業開啟新里程碑，未來與縣府規劃中的20公頃九九峰園區氦氣球相輝映，觀光熱潮可期。

▲九九峰動物樂園遊客中心剪綵啟用，現場湧5千人搶先體驗。（圖／南投縣政府提供）

業者表示，為提供遊客更好的遊園服務品質，目前仍在加緊檢討遊園路線、路標及牌示等相關設施，待一切就緒後才會正式營運，正式營運時間請注意「九九峰動物樂園臉書」公告訊息。

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