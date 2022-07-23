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爸簽聯絡簿不正經！2動作讓老婆嘆：兒子老師漂亮也別這樣丟臉

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲爸貼自己的照片在兒子的聯絡簿上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者崔子柔／綜合報導

一名媽媽表示，平時都由她負責替兒子簽聯絡簿，這兩天讓老公來簽，沒想到他直接貼上自己的照片，「就算兒子班上的老師很漂亮，也不要這樣丟臉啊！」

「我就知道，請他簽絕對不會正經」，原PO昨（22）日在臉書社團「爆廢公社」發文指出，老公替兒子簽聯絡簿時，在一旁寫上「Orange kiss阿不得華」，還貼了一張頭貼照。

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原來原PO老公以「鼓山劉德華」自居，《Orange kiss》則是日本團體Snow Man的專輯名稱，兒子的老師特別喜歡成員阿部亮平，老公才會寫下「Orange kiss阿不得華」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼老師做出「報案」回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

老師則開玩笑用「烏龍派出所受理案件證明單」回應，稱原PO老公抹黑她的偶像，還貼了一張讓人不舒服的貼紙，讓原PO嘆，「我正在思考，待會去接小孩應該怎麼面對老師」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「怎有這麼可愛的人」、「有這樣的老公生活多采多姿」、「如果他哪天正經了妳會不會覺得怪怪的」、「要罰老公跪榴槤啦，居然為了搭訕老師去查老師的偶像」、「有這種老公，生活一點也不無聊」、「老公是不是想去睡公園」。

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