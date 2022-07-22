人妻被上司「潛規則」變真出軌　懷孕做愛10次！夫追孩子爸是誰

▲人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌，懷孕還做愛逾10次！綠帽夫追孩子爸是誰。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

近日中國一名網友的爆料，引發其他網友的關注。這名網友自稱是「美團金融」女員工王瑛的老公，但這名男網友爆料稱自己被王瑛「戴綠帽」，王瑛不僅出軌已婚上司左冰華，還在懷孕期間繼續與左冰華發生性關係，就連孩子的爸是誰，綠帽夫也摸不著頭緒。

據中國《網易》報導，這名男網友爆料稱，王瑛從今年3月開始，可能還更早，與左冰華有不正常的關係。男網友相信，王瑛一開始可能被左冰華「潛規則」上了床，但後來兩人真的發展成為婚外情，之後不斷開房做愛，直到今年7月，兩人的關係才被發現。此外，男網友也稱左冰華自己也有婚姻關係，是位人夫。

男網友更說，王瑛與左冰華除了開房，還會拍攝性愛光碟，王瑛也會自己準備性感內衣討好他。但更讓男網友難以接受的是，王瑛在出軌這段期間，也同時和老公發生性關係，也因此懷孕。男網友還指控，王瑛得知自己懷孕，仍然繼續和左冰華開房10多次，大玩性愛遊戲。

現在這名男網友除了爆料王瑛與左冰華的姦情，他也同時在追蹤王瑛肚子裡的孩子，到底誰才是真正的生父！男網友堅信，王瑛是懷上左冰華的孩子，但王瑛出示DNA報告，老公才是孩子的爸，不過男網友不相信這份DNA報告。

目前這起事件尚未有「結局」，但這兩日中國網友的討論已經相當熱烈。網友們紛紛說：「這波瓜有點大！」、「女的長得不錯。」、「已婚的還是不好搞。」、「每個單位都有陪酒文化，不少女主管的背後，都有部門主任級以上的領導。」但也有網友認為「沒影沒真相」，質疑是爆料男網友在編故事。





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