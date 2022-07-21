24歲裝甲兵殉職！五官神似「周渝民」電眼超帥　留1遺願讓人鼻酸

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東三軍聯訓基地21日訓練意外釀1死1傷，其中24歲全姓士兵傷勢嚴重，留一口氣送回南投老家，於晚間9時22分宣告不治。據悉，全姓士兵為家中獨子，時常在臉書分享自己的帥照，因五官立體神似明星周渝民，許多朋友都留言稱讚，但意外發生，讓他想考取公務員改善家庭經濟的夢想破滅。

▲屏東三軍聯訓基地21日進行基地訓練，2名士官兵遭戰車砲管撞擊，圖為全姓士兵送醫畫面。（圖／民眾提供）



24歲的全姓二兵是南投人，為今年4月入伍的義務役士兵，還有13天（8/13）就退伍，卻在21日上午執行三軍聯訓基地戰車砲塔鑑定整備時，被CM11戰車砲尾環壓擊，當場鼻孔滲血、失去意識，經送醫裝設葉克膜後，搶救10小時仍回天乏術。全男家屬21日晚間7時許忍痛簽下放棄急救，留全男一口氣帶回南投老家，於晚間9點22分宣告不治。

全姓士兵是虔誠的基督教信徒，更在臉書上標示自己是在「耶穌基督的門徒」擔任員工，曾在「JESUS耶穌跟隨者擔任宣傳福音」工作。全男多才多藝，時常在臉書分享搞笑、跳舞及音樂相關的影片，被親友按讚分享。

▲▼全姓士兵五官立體，神似明星周渝民。（圖／翻攝當事人臉書）



此外，全男的五官立體、雙眼皮深邃有電，猶如明星周渝民，每張照片下都會有親友稱讚「帥氣十足」、「帥喔」、「炸帥 」、「帥哥」等。此外，他也常參與教會活動，帶著小朋友學習跳舞、打球等活動，非常受到喜愛及歡迎。

據部落族人透露，全男在部落是乖小孩，也是教友青年，有聽說全男退伍後想要繼續考國家考試，當一名公務員，擁有穩定的經濟來改善家中經濟狀況、好好孝順父母，無奈卻發生意外。族人們聽到消息都相當不捨，遺體已從屏東送到全男故鄉南投的家中。

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