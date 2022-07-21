快訊／今本土+24907！「仍有7縣市破千」新北4365例最多

▲中央流行疫情指揮中心發言人說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增24907例本土個案，另增264例境外和74例死亡。本土個案以新北4365例最多，其次依序為台中3115例、台北2677例、桃園2520例、高雄2517例、台南2024例和彰化1151例。

今日新增之24,907例本土病例，為11,239例男性、13,647例女性，21例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,365例)，臺中市(3,115例)，臺北市(2,677例)，桃園市(2,520例)，高雄市(2,517例)，臺南市(2,024例)，彰化縣(1,151例)，屏東縣(759例)，新竹縣(693例)，苗栗縣(644例)，雲林縣(643例)，新竹市(594例)，宜蘭縣(543例)，嘉義縣(529例)，南投縣(452例)，花蓮縣(407例)，基隆市(381例)，臺東縣(326例)，嘉義市(245例)，澎湖縣(168例)，金門縣(133例)，連江縣(21例)。

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指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為43例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、41例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月22日至7月19日，死亡日期介於5月22日至7月18日。

▲7/21新增病例。（圖／指揮中心提供）