坤輿掩埋場試運轉爆流血衝突　湯蕙禎痛斥黑道介入無法無天

▲坤輿掩埋場抗爭爆發流血衝突，湯蕙禎譴責黑道介入無法無天。（圖／湯蕙禎辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

苗栗縣坤輿掩埋場抗爭21日凌晨爆發流血衝突，業者為了完成試運轉想要進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，造成警民8人受傷送醫，多名民代、鄉親掛彩，民進黨立委湯蕙禎譴責，坤輿找來黑衣人以惡質暴力，欺侮苗栗鄉親與到場聲援的學生，同時譴責苗栗縣警察局放任衝突發生。

湯蕙禎透過新聞稿說明，苗栗縣坤輿掩埋場抗爭凌晨爆發流血衝突，業者為了完成試運轉想要進場，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，坤輿派出黑衣人將鄉親和學生打得頭破血流，警察卻把盾牌對向赤手空拳的鄉親，「苗栗縣長徐耀昌袒護違法廠商，放任鄉親被毆打」。

湯蕙禎質疑，苗栗縣政府、苗栗縣警察局是在保護苗栗鄉親，還是在為坤輿保駕護航，抗爭20多年訴訟宣判前的午夜，坤輿出動黑衣人毆打居民，徐耀昌卻袒護違法廠商，公然放任鄉親被毆打。

湯蕙禎批評，苗栗縣警察局甚至將鄉親、學生拖入人群當中，趁亂毆打並向所有在場的鄉親噴灑胡椒水，全程暴力推擠衝撞，甚至拿三角錐、椅子丟擲，其中還有鄉親被打到血流滿面。

湯蕙禎憤怒地說，苗栗縣警察局只把盾牌對向赤手空拳的鄉親、用盾牌向鄉親推擠，放任坤輿的黑衣人對居民暴力、拳打腳踢，有些鄉親甚至被打到躺在地上，卻沒有任何盾牌對著黑衣人，防範黑衣人對鄉親繼續施暴。

湯蕙禎強調，龍昇湖長期是當地居民灌溉用水，坤輿將廢棄物處理廠設置在旁邊300公尺處，這將對當地居民造成很大的困擾，同時也呼籲環保署身為主管單位，應該更有魄力地嚴辦此案。