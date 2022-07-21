10廟聚集！蓮池潭5天奪3命　車禍溺斃相距500米...居民：毛骨悚然

▲蓮池潭畔的烤肉攤老闆15日遭汽車猛撞慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營蓮池潭風景區風景秀麗，周邊大小廟宇超過10間，幾乎是高雄廟宇密集度最高的觀光景點，但蓮池潭15日先是發生暴衝車禍，導致烤肉攤老闆傷重不治，昨（20）日又傳風帆翻船意外，導致學童和教練雙亡，短短5天內就有3人意外死亡，讓當地人覺得不可思議。

蓮池潭風景區周邊的廟宇供奉的主神包括觀世音菩薩、玉皇大帝、關聖帝君、玄天上帝、中壇元帥、清水祖師、城隍爺等等，可說是各路神祇匯集之處。

▲蓮池潭20日傳出風帆翻覆意外。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，15日晚間，蓮潭路天府宮前的烤肉攤46歲陳姓男老闆遭車撞死，37歲黃姓男駕駛被依過失致死送辦，當地人感嘆蓮池潭附近一到晚上就淪為飆車族的競技場。

20日下午，蓮池潭又發生首起風帆落水死亡意外，9歲王姓男童在上風帆船教練課，由蔡姓教練一對一教學，結果疑似船隻翻覆，2人都掉落潭中，兒童救起時已無呼吸心跳，送海總急救無效，同行蔡姓教練失蹤，今（21）日上午5點55分尋獲，但已經死亡。

兩起意外事件的案發地距離粗估僅約500公尺，5天造成3人死亡，讓當地人議論紛紛，當地民眾指出，蓮池潭風景區周邊屬於「舊部落」，居民都以當地人為主，白天則有各地的觀光客來遊玩，道路也不大，環潭公路甚至有一部份單行道，治安相對良好，會短時間發生兩起意外讓人覺得不可思議，也讓人毛骨悚然。