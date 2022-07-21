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柯文哲2024一定會選！不讓民進黨太容易：要它多花點錢

▲▼柯文哲2024一定會選！不讓民進黨太容易：要它多花點錢。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲柯文哲表示，他2024一定會出來選，原因是想讓民進黨多花點錢。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市長柯文哲20日晚間接受朱學恒專訪，大談擔任市長8年的想法。被問及2024是否會有角色時，柯文哲表示，他一定會選，「選是一定要選的，我不選，民進黨太容易選，好歹要讓社會財富重分配，要讓它多花點錢。」

朱學恒20日在網路節目「朱學恒的阿宅萬事通事務所」上詢問，當年民進黨支持柯文哲，現在卻把他當成寇讎，明明柯文哲都還是同一個人，是否覺得情況怎麼會轉變這麼多，「這讓人看了非常感慨。」柯文哲表示，「應該正確講，當年他們支持的不是柯文哲，他們支持的是民進黨，所以這沒什麼奇外，明白講，當年我也是被利用的」。

柯文哲說，好在他有亞斯伯格症，這是上帝給他的恩賜，讓他可以非常耐打，「現在人家都說奪人錢財比殺人父母還嚴重，啊我現在就一副會讓人家賺不到錢，當然要把我幹掉」，至少在台北市關說甚麼都沒用了。

柯文哲自嘲容易放炮，像基隆輕軌案，「他們覺得我會安安靜靜，不過我就看不慣阿，基隆輕軌到基隆捷運，從頭到尾都騙局，不然你看小英任內基隆捷運有沒有可能開通」；他認為，台北市府付錢蓋捷運是小事，他也會說錯話做錯事，但他都會出來道歉，可是總統蔡英文2017年3月信誓旦旦說4年後完成，「她也從來都不用出來道歉，哪有這麼好康的，奇怪我每次講錯話都要道歉，她都不用道歉。」

柯文哲說，他擔任兩任市長，第一任花太多時間在理解市長工作、應付世大運，第二任則在應付疫情的問題。至於公宅問題，柯文哲說，民進黨政府當初承諾8年要蓋20萬戶，他的8年5萬戶跳票，不也等於民進黨跳票，「也是很好笑」，「我就想，這樣他罵我幹什麼」。

柯文哲被問及「在任期8內有甚麼做得最好的、遺憾的事」時表示，台灣人還是習慣看得到的東西，「要說看得到的，一定是西區門戶計畫、東區門戶計畫、公宅，但對我來講，台北市貪污不見了，這最厲害，最多就是工友、警察收紅包，科長以上全軍覆沒，過去都是大規模的」。

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