幼兒莫德納7／21起開打！　指揮中心3點呼籲：需中央協助可提出　

記者嚴云岑／台北報導

45萬劑莫德納幼兒劑型6日上午抵達桃園國際機場，今（20）日完成檢驗封緘，7月21日起各縣市同步開打，以提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用。指揮中心指揮官王必勝特別呼籲地方政府，需要中央協助可提出討論，且考量家長上班時間，應彈性於夜間、假日開設。

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒之莫德納 COVID-19疫苗接種作業預計於今(2022)年7月21日起實施，本次提供接種之疫苗包裝濃度為0.10 mg/mL，每劑接種0.25mL (含25 mcg mRNA)，每瓶可提供10名嬰幼兒接種，與以往該廠牌包裝濃度(0.20 mg/mL)不同。

指揮中心說明，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年6月27日專家會議決議，「目前國內處於社區流行階段，建議滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種莫德納 COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上」。另，接種途徑為肌肉注射，2歲以下之嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼兒接種於非慣用手之上臂三角肌，經醫師評估後接種。

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指揮中心指出，今年截至7月18日止，累計103名兒童本土COVID-19重症病例(其中22例死亡)，年齡中位數4歲，以3歲以下50例為多，其次7-12歲為28例。因此，為加速提升滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒免疫保護力，指揮中心將與各地方政府共同推動相關接種作業，請各地方政府妥為安排/指定具專業團隊之合約醫療院所，及擇定執行成效優良之院所設立接種站，以提供周全的接種服務。

指揮中心表示，提供接種服務之場地除考量家長上班時間，彈性於夜間或假日開設，應著重舒適、通風，及具適當動線、距離，同時防曬、防雨，等候時間不宜過長，以提供家長和幼兒安心之妥善接種環境；亦可視所轄量能，安排至幼兒園或托嬰中心接種，提升可近性。

指揮中心進一步表示，依各縣市回報作業情形，合約醫療院所將陸續於7月21、22日提供接種，另計13縣市設立接種站將陸續於22、23日起開設，接種地點位於學校、活動中心、體育館、圖書館，民眾可至各縣市衛生局網站查詢。

此外，指揮中心提醒，莫德納 COVID-19疫苗為首次於國內提供滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種，基於兒童及青少年於接種mRNA疫苗後可能的反應及罕見發生輕微之心肌炎及心包膜炎，請家長於接種前詳閱接種單位提供的接種須知，以瞭解接種後可能發生的常見副作用(如躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等)，並於醫師評估後接種。接種後可透過接種單位提供的海報或須知上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報(https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA)，藉由家長關注子女接種後狀況，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。

指揮中心同時呼籲，由於幼兒，尤其嬰幼兒尚未能表達自身感受，請家長於接種後持續留意，常見副作用通常輕微，並於數天內消失，其中發燒一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。另接種疫苗後 28 天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或 " 顫動 "）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，亦務必立即就醫，並告知疫苗接種史。