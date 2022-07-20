　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸2021各省民眾年均薪資曝光！　北京非私營單位年薪85.62萬元登頂

▲▼北京市。（圖／CFP）

▲繁華的北京市夜景。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸除上海、湖北、西藏外，有28省份陸續公布2021年城鎮單位就業人員年平均薪資，城鎮非私營單位就業人員平均工資高於城鎮私營單位。數據顯示，2021年大陸城鎮非私營營單位就業人員年均薪資為10.68萬元人民幣（約46.99萬元新台幣），北京、天津、浙江、廣東、江蘇、青海6省份平均薪資超過全國標準線。

▲2021北京城鎮非私營單位就業人員年平均工資居第一。（圖／翻攝中新經緯）

▲2021北京城鎮非私營單位就業人員年平均工資暫居第一。（圖／翻攝中新經緯）

《中新經緯》報導，北京城鎮非私營單位就業人員（在崗職工、勞務派遣人員及其他就業人員之和）年平均工資暫居第一，達19.46萬元人民幣（約85.62萬元新台幣）。

按行業門類劃分，北京金融業城鎮非私營單位在崗職工平均工資最高，為39.54萬元人民幣（約173.97萬元新台幣）；資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業位居第二，年平均工資為29.18萬元人民幣（約128.39萬元新台幣）；文化、體育和娛樂業名列第三，為22.70萬元人民幣（約99.88萬元新台幣）。

值得注意的是，2020年城鎮非私營單位就業人員平均工資前三省份，依次為北京17.81萬元（人民幣，下同）、上海17.18萬元及西藏12.10萬元。截至目前，上海僅公佈2021年全口徑城鎮單位就業人員年平均薪資，為13.67萬元；西藏則尚未公佈數據。

大陸國家統計局分析，民眾對薪資收入的想像往往是拿到手的實發工資，但統計部門統計的工資是稅前工資；其次，平均工資不等於個人工資，不能簡單拿個人工資與總體平均工資進行直接比較，「工資和收入一般呈現正偏態分布，平均值往往偏離並高於一般水平，即大多數個體數據低於平均值。」

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
7都最高薪公司名單揭曉！　這間「均薪8萬」稱霸全台
義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳
快訊／警界高階人事異動！　張樹德接基隆市警察局長
抓破2顆青春痘！　27歲女背隆起「半公斤巨蟲」
詹雅雯手術失血過多一度昏迷！　暴瘦剩30kg「隨時會死」
騙走林百里妻5千萬！　閨蜜朱立安長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

陸2021各省民眾年均薪資曝光！　北京非私營單位年薪85.62萬元登頂

浙江台灣周杭州舉行　龍明彪：台商台企「做大做強」選項不變

老婆睡過頭忘接下班　人夫淋雨崩潰大哭向岳母告狀一句話露本性

刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所　目擊者傻眼合力踹門救人

富士康大舉招攬大學生　試用期起薪最高超6萬

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生！遺書曝光

游錫堃率團出訪捷克　國台辦批：改變不了「被清算」的下場

裴洛西計畫8月訪台　國台辦「堅決反對」：阻礙中國統一進程

快訊／「杭州亞運會」日期確定了！　2023年9月23日～10月8日舉行

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

陸2021各省民眾年均薪資曝光！　北京非私營單位年薪85.62萬元登頂

浙江台灣周杭州舉行　龍明彪：台商台企「做大做強」選項不變

老婆睡過頭忘接下班　人夫淋雨崩潰大哭向岳母告狀一句話露本性

刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所　目擊者傻眼合力踹門救人

富士康大舉招攬大學生　試用期起薪最高超6萬

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生！遺書曝光

游錫堃率團出訪捷克　國台辦批：改變不了「被清算」的下場

裴洛西計畫8月訪台　國台辦「堅決反對」：阻礙中國統一進程

快訊／「杭州亞運會」日期確定了！　2023年9月23日～10月8日舉行

5條高鐵小旅行提案！走太平雲梯看雲海　玩全台唯一水上自由落體

《甄嬛》女星懷孕3月吊鋼絲大出血！　送醫才知「雙胞胎沒了1個」潰堤

陳時中交接典禮疑動用防疫特別預算　他：執政黨恐挾國家機器助選

台鐵龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排4小時搶翻　8月再推新菜色

台北賽／「楊肉盧」平常心出賽進16強　白馭珀在家比賽很期待

挹注14億經費打擊詐欺犯罪　蘇貞昌：詐騙集團太可惡！

買二送二「未來褲」下殺4980元　穿了超顯瘦、7種莫蘭迪色美爆！

「兒童顯微鏡」下殺1754元　觀察植物、昆蟲超有趣

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

粗心媽開了30公里　驚見小孩「國道上追車」

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所 目擊者傻眼合力踹門救人

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚擁抱　媽揭感人故事

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

老婆睡過頭忘接下班人 夫淋雨崩潰大哭向岳母告狀一句話露本性

游錫堃出訪捷克　國台辦回應

菜刀拍蒜就斷！張小泉：5年內斷刀免費換

裴洛西計畫8月訪台　國台辦回應

富士康大舉招攬大學生　試用期起薪最高超6萬

App約到極品嫩妹！他一夜極樂隔天劇情神轉

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

即／杭州亞運會日期確定　2023年923～1008

更多熱門

相關新聞

7都高薪公司名單揭曉！　這間科技公司均薪8萬稱霸全台

7都高薪公司名單揭曉！　這間科技公司均薪8萬稱霸全台

受到疫情、俄烏戰爭等影響，通膨居高不下，在物價飛漲的情況下，不少人感嘆「什麼都漲，只有薪水沒漲」，證交所6月公布上市上櫃企業的薪水，讓許多人相當羨慕，而薪資查詢平台《比薪水》也調查今年上半年7都平均薪資，以及公布各都市中超越該地平均薪資的公司。

房市反轉將現「崩盤搖滾區」　連淺碟投資客都卻步

房市反轉將現「崩盤搖滾區」　連淺碟投資客都卻步

年薪比台積電多37萬！網驚中鋼新人共通點

年薪比台積電多37萬！網驚中鋼新人共通點

半年換4次工作「年薪多10萬」　男友卻狂碎念

半年換4次工作「年薪多10萬」　男友卻狂碎念

賣180歲老樹抵工資　森林樂園特助慘了

賣180歲老樹抵工資　森林樂園特助慘了

關鍵字：

薪資年薪公營私營工資

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

國產掀背車加油快2000！他看發票傻眼

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面