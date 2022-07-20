陸2021各省民眾年均薪資曝光！　北京非私營單位年薪85.62萬元登頂

▲繁華的北京市夜景。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸除上海、湖北、西藏外，有28省份陸續公布2021年城鎮單位就業人員年平均薪資，城鎮非私營單位就業人員平均工資高於城鎮私營單位。數據顯示，2021年大陸城鎮非私營營單位就業人員年均薪資為10.68萬元人民幣（約46.99萬元新台幣），北京、天津、浙江、廣東、江蘇、青海6省份平均薪資超過全國標準線。

▲2021北京城鎮非私營單位就業人員年平均工資暫居第一。（圖／翻攝中新經緯）

《中新經緯》報導，北京城鎮非私營單位就業人員（在崗職工、勞務派遣人員及其他就業人員之和）年平均工資暫居第一，達19.46萬元人民幣（約85.62萬元新台幣）。

按行業門類劃分，北京金融業城鎮非私營單位在崗職工平均工資最高，為39.54萬元人民幣（約173.97萬元新台幣）；資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業位居第二，年平均工資為29.18萬元人民幣（約128.39萬元新台幣）；文化、體育和娛樂業名列第三，為22.70萬元人民幣（約99.88萬元新台幣）。

值得注意的是，2020年城鎮非私營單位就業人員平均工資前三省份，依次為北京17.81萬元（人民幣，下同）、上海17.18萬元及西藏12.10萬元。截至目前，上海僅公佈2021年全口徑城鎮單位就業人員年平均薪資，為13.67萬元；西藏則尚未公佈數據。

大陸國家統計局分析，民眾對薪資收入的想像往往是拿到手的實發工資，但統計部門統計的工資是稅前工資；其次，平均工資不等於個人工資，不能簡單拿個人工資與總體平均工資進行直接比較，「工資和收入一般呈現正偏態分布，平均值往往偏離並高於一般水平，即大多數個體數據低於平均值。」