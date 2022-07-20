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社會 社會焦點 保障人權

紀錄片導演爆吸金3000萬　藝文界名人淪階下囚

圖、文／CTWANT

曾拍攝多部公視紀錄片的導演「劉蓮笙」，在業界小有名氣，但近年卻屢傳出欠薪、吸金負評，還有多名投訴人向本刊投訴，劉導以拍攝新片《愛．遺忘》為名到處募資，最後卻以「假前導片、假帳本」等手法蒙騙資方投入3000多萬元，而演員們卻連一毛錢薪水都沒領到，氣得聯合到警局對他提告。

從劉蓮笙的帳簿中可見他將拍片的資金挪做私用，就連裝假牙、買西裝都用公款，不少投資者找上他催債。（圖／讀者提供／CTWANT繪圖）

▲ 從劉蓮笙的帳簿中可見他將拍片的資金挪做私用，就連裝假牙、買西裝都用公款，不少投資者找上他催債。（圖／CTWANT提供，下同）

今年54歲的導演劉蓮笙，曾拍攝電影《被遺忘的光》、《愛在北緯25度》電影、微電影《奇蹟》等，並曾與多個縣市政府合作拍攝地方宣傳影片，如今卻遭多名被害人控訴詐欺吸金。本月6日晚間9時許，大批員警在台北市一處民宅將劉蓮笙逮捕歸案，過往的藝文界名人如今即將淪為階下囚。

劉蓮笙因為涉嫌詐欺遭多名被害人提告，本月7日在住家中被警方逮捕。（圖／讀者提供）

▲劉蓮笙因為涉嫌詐欺遭多名被害人提告，本月7日在住家中被警方逮捕。

「當初他約我到西門町喝咖啡，不斷跟我分享很多他人生的故事，包括他之前做的錯事，還說自己身體不好，想要留下遺作之類的，所以我就想說可以來配合一下。」曾是製作人的洪女（化名）說。

本刊調查，今年4月，劉蓮笙不斷以想要拍攝電影為由與洪女接洽，並多次提及這部電影可能是自己的遺作，更說這部電影要參加威尼斯影展，經過多次的遊說，洪女被劉導的誠意打動，下定決心要幫忙他，豈料卻是步入早已羅織好的騙局中。

「一開始的劇本我看就覺得很差有請他改，之後就開始有點摩擦，但我覺得這個很正常，怎麼知道後面越來越誇張。」洪女表示，自己到劇組看進度時，明明已經開拍了卻沒什麼工作人員，就連演員也下來幫忙搬東西、拆布景等工班該做的工作。

「開拍不久之後，他就開始以疫情為由，說演員、工作人員確診，沒有辦法拍攝，這部分我一開始相信，但後來過了10多天他還是沒有動作，我每天都催他，因為一天不拍，我就虧一天（資金），但後來他卻交出一部品質爛的像學生拍來玩的影片當成前導片。」洪女表示。

不但前導片亂拍，對於帳目劉蓮笙也交代不清。洪女表示，自己原本想請認識的會計負責在劇組記帳，但是劉導卻將她的人阻在門外，堅持要由自己的姊姊擔任會計。

「這些跡象讓我開始覺得不對勁，所以我逼他交出帳本，怎知他根本把我的錢拿去當成自己的，包括裝假牙、買西裝、買飯都是用我的錢，這些費用根本與拍攝沒有關聯。」洪女拿出帳本說。

 曾是製作人的洪女共投資劉蓮笙300多萬元拍片，如今片子沒拍成，錢也要不回來。（圖／李宗明攝）

▲曾是製作人的洪女共投資劉蓮笙300多萬元拍片，如今片子沒拍成，錢也要不回來。

洪女發覺自己的錢遭挪用，劉蓮笙也沒有要拍攝電影的打算，根本是想藉著電影到處吸金，她前後投入300萬元如今全都要不回來，因此到警局對劉蓮笙提告詐欺，並將自己的遭遇貼在臉書，豈料，卻有多名被害人與她聯繫，自稱也有投資劉蓮笙拍電影，最後卻沒看到成品，被害人們估計劉蓮笙至少騙走3000多萬元，如今隨著劉蓮笙遭逮，他們只盼有機會能拿回自己的血汗錢。

對此，本刊致電劉蓮笙，但他的手機關機，本刊改傳簡訊給他，盼能取得他的說明，不過至截稿前未取得進一步回應。

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