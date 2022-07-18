收藏就像鑰匙！文化部跟風「哥吉拉」　推水怪+古生物展看特暴龍

▲文化部跟風「哥吉拉」，PO文推薦古生物大展。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

近日一則人妻擅自將丈夫搜集的「哥吉拉」公仔送給親戚小孩，結果夫妻失和鬧到要離婚的PO文在網路引發熱議，而文化部今（18）日也發文表示，不論是幻想生物哥吉拉，還是史前巨獸⋯每個人都有自己喜歡的事物，也有自己的收藏，就像鑰匙，開啟想像世界；同時也分享近來2檔怪獸迷必看特展，包括水怪、古生物大展，能看知名的滄龍、特暴龍等。

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▲文化部跟風「哥吉拉」，推家長帶小孩看水怪、古生物大展。（圖／Facebook／文化部）

文化部在臉書粉專PO文表示，不論是幻想生物哥吉拉，還是史前巨獸，水怪和恐龍；不管是搜集玩具公仔，或是欣賞化石與模型，每個人都有自己喜歡的事物，也有自己的收藏──就像鑰匙，看著它們，就能暫離現實生活，開啟浩瀚無垠的想像世界。

貼文也提到，「還記得小時候那個看完《#侏羅紀公園》，興奮不已的自己嗎？因為喜歡恐龍，開始搜集骨架拼圖和模型玩具；因為喜歡恐龍，開始翻閱生物演化、地質科學的科普書籍，開始了解知識的魅力。雖然當代科技還沒有時光機，能讓你重返中生代，但在國立臺灣博物館 National Taiwan Museum，就能看到真正的恐龍和海爬大家族化石。」鼓勵家長在暑假帶著孩子，透過趣味展覽學習豐富知識。

▲國立臺灣博物館「古生物大展」重新開展。（圖／文化部）

其中國立臺灣博物館的古生物館，自2010年完成古蹟修復開館以來，矗立在展廳中央的黃河巨龍、特暴龍，翱翔於天際的翼龍、悠游在海中的蛇頸龍及滄龍，都已堅守崗位10餘年；因此臺博館啟動展示更新計畫，歷經2個多月閉館更新，「古生物大展—生命的史詩與演化共舞」今年7月起，以嶄新的面貌再度與民眾相見。

「古生物大展」依地質年代順序，劃分為15個展示單元，展覽以地球形成為起始，透過三葉蟲、菊石、鸚鵡螺、海百合等化石展件，回顧古生代繁盛的海洋樣貌。而展廳中央為稱霸中生代陸海空的「史前巨獸」，觀眾可跟隨著恐龍、水棲爬行動物、翼龍等展件，探索古生物從海到陸的演化進程及滅絕原因。

這次也特別展出珍藏多年、高達180公分的蜥腳類恐龍股骨（大腿骨），觀眾可近距離與之相較高低，感受恐龍的巨大；還有中生代白堊紀的琥珀，罕見地保存了羽毛，可探究恐龍與鳥類的關係。

▲怪獸迷也不可錯過國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

另外，怪獸迷更不可錯過國立臺灣博物館近來推出的「水怪－水棲爬行動物化石展」，由於《侏羅紀世界》電影風靡全球，但在水下，還有一群不能稱為恐龍，卻與恐龍有親緣關係的古生物，這些水怪有著神奇的身形構造，都在此次特展中展出。

▲海中霸王的「滄龍」頭骨化石也特別展出。（圖／記者林育綾攝）

例如被稱為海中霸王的「滄龍」，在電影《侏羅紀世界》裡有一幕從海中一躍而起的畫面，讓人印象深刻；而這次的水怪展覽，也特別展出滄龍的頭骨化石，雙排尖銳牙齒，最長可達30公分，頭骨更比暴龍大1倍，最寬有3公尺。還有館內典藏的「混魚龍」、「黃果樹安順龍」（海龍類群）化石，首度亮相展出。

古生物大展──生命的史詩與演化共舞

｜展期｜即日起至2026年12月31日

｜地點｜臺博館古生物館（臺北市中正區襄陽路25號）

｜開放｜每週二至週日 9:30-17:00（每週一、除夕及春節初一休館）

水怪──水棲爬行動物化石展

｜展期｜即日起至2023年5月21日

｜地點｜臺博館一樓東展廳（臺北市襄陽路2號）

｜開放｜每週二至週日 9:30-17:00（每週一、除夕及春節初一休館）

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