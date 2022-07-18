　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收藏就像鑰匙！文化部跟風「哥吉拉」　推水怪+古生物展看特暴龍

▲▼國立臺灣博物館「古生物大展」重新開展。（圖／文化部）

▲文化部跟風「哥吉拉」，PO文推薦古生物大展。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

近日一則人妻擅自將丈夫搜集的「哥吉拉」公仔送給親戚小孩，結果夫妻失和鬧到要離婚的PO文在網路引發熱議，而文化部今（18）日也發文表示，不論是幻想生物哥吉拉，還是史前巨獸⋯每個人都有自己喜歡的事物，也有自己的收藏，就像鑰匙，開啟想像世界；同時也分享近來2檔怪獸迷必看特展，包括水怪、古生物大展，能看知名的滄龍、特暴龍等。

▲▼文化部跟風哥吉拉，推水怪、古生物大展。（圖／Facebook／文化部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化部跟風「哥吉拉」，推家長帶小孩看水怪、古生物大展。（圖／Facebook／文化部）

文化部在臉書粉專PO文表示，不論是幻想生物哥吉拉，還是史前巨獸，水怪和恐龍；不管是搜集玩具公仔，或是欣賞化石與模型，每個人都有自己喜歡的事物，也有自己的收藏──就像鑰匙，看著它們，就能暫離現實生活，開啟浩瀚無垠的想像世界。

貼文也提到，「還記得小時候那個看完《#侏羅紀公園》，興奮不已的自己嗎？因為喜歡恐龍，開始搜集骨架拼圖和模型玩具；因為喜歡恐龍，開始翻閱生物演化、地質科學的科普書籍，開始了解知識的魅力。雖然當代科技還沒有時光機，能讓你重返中生代，但在國立臺灣博物館 National Taiwan Museum，就能看到真正的恐龍和海爬大家族化石。」鼓勵家長在暑假帶著孩子，透過趣味展覽學習豐富知識。

▲▼國立臺灣博物館「古生物大展」重新開展。（圖／文化部）

▲國立臺灣博物館「古生物大展」重新開展。（圖／文化部）

其中國立臺灣博物館的古生物館，自2010年完成古蹟修復開館以來，矗立在展廳中央的黃河巨龍、特暴龍，翱翔於天際的翼龍、悠游在海中的蛇頸龍及滄龍，都已堅守崗位10餘年；因此臺博館啟動展示更新計畫，歷經2個多月閉館更新，「古生物大展—生命的史詩與演化共舞」今年7月起，以嶄新的面貌再度與民眾相見。

「古生物大展」依地質年代順序，劃分為15個展示單元，展覽以地球形成為起始，透過三葉蟲、菊石、鸚鵡螺、海百合等化石展件，回顧古生代繁盛的海洋樣貌。而展廳中央為稱霸中生代陸海空的「史前巨獸」，觀眾可跟隨著恐龍、水棲爬行動物、翼龍等展件，探索古生物從海到陸的演化進程及滅絕原因。

這次也特別展出珍藏多年、高達180公分的蜥腳類恐龍股骨（大腿骨），觀眾可近距離與之相較高低，感受恐龍的巨大；還有中生代白堊紀的琥珀，罕見地保存了羽毛，可探究恐龍與鳥類的關係。

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

▲怪獸迷也不可錯過國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

另外，怪獸迷更不可錯過國立臺灣博物館近來推出的「水怪－水棲爬行動物化石展」，由於《侏羅紀世界》電影風靡全球，但在水下，還有一群不能稱為恐龍，卻與恐龍有親緣關係的古生物，這些水怪有著神奇的身形構造，都在此次特展中展出。

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

▲海中霸王的「滄龍」頭骨化石也特別展出。（圖／記者林育綾攝）

例如被稱為海中霸王的「滄龍」，在電影《侏羅紀世界》裡有一幕從海中一躍而起的畫面，讓人印象深刻；而這次的水怪展覽，也特別展出滄龍的頭骨化石，雙排尖銳牙齒，最長可達30公分，頭骨更比暴龍大1倍，最寬有3公尺。還有館內典藏的「混魚龍」、「黃果樹安順龍」（海龍類群）化石，首度亮相展出。

古生物大展──生命的史詩與演化共舞
｜展期｜即日起至2026年12月31日
｜地點｜臺博館古生物館（臺北市中正區襄陽路25號）
｜開放｜每週二至週日 9:30-17:00（每週一、除夕及春節初一休館）

水怪──水棲爬行動物化石展
｜展期｜即日起至2023年5月21日
｜地點｜臺博館一樓東展廳（臺北市襄陽路2號）
｜開放｜每週二至週日 9:30-17:00（每週一、除夕及春節初一休館）

你可能也想看

侏羅紀世界滄龍「銳齒長達30cm」可PK暴龍　臺博館水怪特展亮相

特暴龍守崗位10多年！全台歷史最久博物館「古生物大展」重新開展

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
頂大妹「精通英日文」月領2萬多　親戚嘆：不如當作業員
15天用100度嚇壞　竟是因「變頻冷氣」！見耗電1關鍵她才恍
揭密李鴻淵殺人兇槍！符合俄式武器設計概念　「大黑星」價格曝
前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期
BA.5差在哪？統計曝76%都有「1症狀」　感染時間長至7天
快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委
痛罵林佳龍「真的噁心」被解除職務！張博洋再發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

黃偉哲盼佛畫藝術帶給社會美好善念　民治、永華市長室張掛觀音畫作

【英語多益通】狂收「垃圾訊息」英文怎麼說？

收藏就像鑰匙！文化部跟風「哥吉拉」　推水怪+古生物展看特暴龍

桃園+1903　疫情單日下降27%...5月以來確診數最低

台東6個月至5歲幼兒莫德納疫苗　7／22起開打

女友用IG小帳「買1服務」驚呼有效　一看綠慘了…男主不是他

基隆+235！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　7／22起七區接種施打

台東+214　衛生局籲盡快打疫苗防疫不鬆懈

「火辣內衣」帶回家突消失！媽笑回1句　她尬爆：想鑽進地洞

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

黃偉哲盼佛畫藝術帶給社會美好善念　民治、永華市長室張掛觀音畫作

【英語多益通】狂收「垃圾訊息」英文怎麼說？

收藏就像鑰匙！文化部跟風「哥吉拉」　推水怪+古生物展看特暴龍

桃園+1903　疫情單日下降27%...5月以來確診數最低

台東6個月至5歲幼兒莫德納疫苗　7／22起開打

女友用IG小帳「買1服務」驚呼有效　一看綠慘了…男主不是他

基隆+235！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　7／22起七區接種施打

台東+214　衛生局籲盡快打疫苗防疫不鬆懈

「火辣內衣」帶回家突消失！媽笑回1句　她尬爆：想鑽進地洞

林智堅挨批夾行政資源打選戰　張善政：應展現獨立管道與能力

完勝整個夏季的「蝴蝶結包頭」！輕鬆GET法式慵懶感

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

美對台第5度軍售　國台辦：民進黨把台灣同胞往火坑裡推

校犬可樂陪伴師生12年「畢業了」　曾和舞獅對峙、趕走暴衝水牛

全聯砸6.18億標台南、高雄地上權案　麗寶一口氣搶下3案

台啤探花籤挑蓋比　黃泓諭、呂蔡瑜倫綠衫軍重複中選

嚴正嵐「以為人母在家輕鬆」　當媽2個月認寂寞：該不該請保姆？

尿尿闖禍不能上床！悲情汪「半身趴一半」後腳黏地　扭動求原諒

房東反悔！恬娃被迫倒店　憶「被包養時光」嘆：當小三真好

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

生活熱門新聞

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

「哥吉拉之亂」懶人包曝！人妻芭比Q了

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

IKEA賣防離婚神器　台南Josh回1句網笑翻

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面