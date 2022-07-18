▲高雄市政府今年度增額租金補貼，增加1萬個名額。（圖／記者陳建宇攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄租屋族有福了！高雄市政府今年度增額租金補貼，增加1萬個名額，今（18）日起至8月31日期間，受理設籍高雄市，每人每月平均所得4.3萬至5萬元，且無自有住宅，每月給予1,800~5,880元不等的額度補貼。有租屋需求的高雄市民，可把握時限備齊文件，上網申辦或郵寄市府都發局，踴躍申辦高市增額租金補貼。

高雄市長陳其邁今主持岡山區大鵬九村新建社會住宅動土典禮時表示，為保障民眾享有同樣的居住權，兼顧青年優先、育兒優先、弱勢優先的三大原則，高市府充分與中央合作，將高市原規劃10655戶社會住宅，增加至12000戶社宅為目標，更開徵囤房稅均用於市民房屋租金補貼，預計增加1萬戶市民受惠。

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▲每月最多5880元！高雄租金補貼來了，今起受理「申請資格」曝。（圖／高市都發局提供）

經費將於10月核撥入帳，加計內政部300億元擴大租金方案提供約7萬名額，高市租金補貼戶數可增至8萬戶，可造福更多市民，保障市民居住權。

高市府都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元（最低生活費3倍）以下之租屋家庭；但4.3萬元以上的也不用擔心，市府開辦增額租金補貼將申請門檻調高到5萬元，所以符合內政部申請門檻的請向內政部提出，所得超過內政部申請門檻但5萬元以下的可向都發局提出申請。

補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1,800~5,880元不等的額度，補貼期間1年，並從今天開始受理，有需求的民眾要把握機會。





▲▼每月最多5880元！高雄租金補貼來了，今起受理「申請資格」曝。（圖／高市都發局提供）

都發局住宅發展處翁浩建處長說明，開辦期間自7月18日至8月31日，採線上或郵寄方式提出申請，所需檢附文件及相關規定，可至都發局增額租金補貼申請系統查詢：https://hs.kcg.gov.tw/HSH/ 。

另為利民眾補件便利，也提供24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等多元補件服務。民眾如有任何疑問，可於上班時間撥打服務專線： 07-3368333轉2649~2651、2981~2983、5194~5196（四維行政中心），將有專人提供詳細的說明。

