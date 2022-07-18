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快訊／蔡英文明早接見美國前國防部長　高度關注台海和平議題

▲▼美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團於18日抵達台灣，展開至7月21日，為期3天的訪問行程。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府除表達誠摯歡迎外，總統蔡英文也將在7月19日上午於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，「大西洋理事會」是美國華府對於跨大西洋政策研究的重要智庫，此行由美國前國防部長艾斯培率團，團員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）等。這也是自蔡總統就任以來，繼2016年、2017年、2018年後，「大西洋理事會」第4次組團訪台。

張惇涵說，此次訪團中，艾斯培及博貝利皆曾造訪台灣，相信國人對艾斯培並不陌生，在他擔任美國國防長任內，多次公開表達對民主台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定，是台灣的重要國際友人。他強調，總統府期盼透過此行交流，深化美國及歐洲對台灣的支持、深化國際民主夥伴的合作，並為強化全球民主韌性共同努力。

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