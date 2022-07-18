網友盤點5大直男特徵　遇到遲鈍木頭比普信男更無奈

▲你是否也曾在生活中遇過「直男」呢？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

「直男」一詞本意為異性戀男性，但後來衍生出許多新意涵，例如用來描述不解風情、自尊心旺盛，或是不擅長社交等個人特質，社群平台也不時有網友討論起生活中遇過的「直男」，其中就有5大特徵被認為遇到很無奈。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「直男特徵」話題的網路聲量表現，觀察網友對於直男特徵與行為的熱議焦點、討論聲量及看法，結果發現「不懂察言觀色」是最普遍的直男類型之一，由於男性大多傾向理性思考、追求務實，可能因此忽視伴侶情感層面的需求，進而被認為不浪漫、不懂得主動關心，也經常被稱為「遲鈍木頭」。

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▲網友對於常見直男特徵的看法。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

許多網友分享自己與這種「神木」男友的相處經驗，如「我知道男友是木頭直男，所以都會跟他說清楚我希望紀念日怎麼過，不要讓他猜」、「木頭男真的超不浪漫！」，但也有網友緩頰表示，木頭直男雖然是許多人眼中的地雷，但「至少比三心二意的花心男讓人覺得踏實多了！」

相較於不懂察言觀色的類型，網友指出「自以為很體貼」的直男同樣令人無奈，後者雖然會更加留意社交細節，卻也容易因為過度殷勤的舉動，無形間使對方在相處上產生不少壓力，像是「遇過對方自認很體貼，其實和他根本沒那麼熟，超尷尬！」網友也表示假使發現曖昧對象是自以為體貼的類型，「勸退率根本100%！」

此外，「過度自信」、「死纏爛打不放」、「不重視打扮」也是經常備受熱議的直男特徵，其中，許多網友不約而同提及自家男友在交往前還會稍微在意穿著，「交往後卻穿得很邋遢」的類似經歷，亦有網友認為比起衣著品味，「直男在意的是開什麼車、住什麼房，不在意穿衣服的sense」；另一方面，也有網友提到「很多家長都會跟男生說自然舒適就好，這讓直男根本不會想學穿搭」這些觀點似乎都反映了「穿著打扮」這件事在直男心目中的重要性相對較低。