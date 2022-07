MMA選手擂台喪命！開場10秒遭「一拳擊倒」　奪命瞬間曝光

▲印度23歲綜合格鬥選手蘇雷什被對手重擊頭部。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度一名年僅23歲的綜合格鬥(MMA)選手日前在擂台上比賽時,遭對手從臉部重擊一拳,結果當場倒地不起,緊急搶救後仍宣告不治,而他倒地瞬間影片也在網路上曝光。

Indian #MMA fighter #Nikhilsuresh passed away after he sustained injuries during the fight at the #K1Kickboxing championship. Case of negligence filed against organisers K1 Association of #Karnataka. @MMAIndiaShow @TheSouthfirst @vasu_southfirst @anusharavi10 @NammaBengaluroo pic.twitter.com/2L3sCddtjI