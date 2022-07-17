　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

MMA選手擂台喪命！開場10秒遭「一拳擊倒」　奪命瞬間曝光

▲▼MMA選手開場10秒遭一拳擊倒　奪命瞬間曝。（圖／翻攝自推特）

▲印度23歲綜合格鬥選手蘇雷什被對手重擊頭部。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印度一名年僅23歲的綜合格鬥（MMA）選手日前在擂台上比賽時，遭對手從臉部重擊一拳，結果當場倒地不起，緊急搶救後仍宣告不治，而他倒地瞬間影片也在網路上曝光。

根據《每日星報》報導，印度23歲綜合格鬥選手蘇雷什（Nikhil Suresh）10日參加一場自由搏擊錦標賽，結果在擂台上遭對手朝臉部重擊一拳，當場倒地不起，緊急送醫後仍宣告不治。

從現場曝光的影片可以看到，原本兩人來回出招，你來我往互不相讓，結果就在10秒左右蘇雷什踢中對手一腳，對方立刻重拳朝他臉部打去，導致蘇雷什當場倒地不起，裁判立刻上前查看，沒想到怎麼搖晃蘇雷什都沒有反應，場邊人員才立刻衝上前。

現在蘇雷什的父親也向比賽單位提出控告，認為他們沒有遵照安全措施進行比賽，警方也到現場進行調查當中。蘇雷什的教練納加拉吉（Vikram Nagaraj）表示，他的表現非常傑出，曾經連贏過多場比賽，「他的離去讓我傷痛欲絕，如同失去了親生兒子。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
快訊／本土24196例！新北市最多　各縣市分佈曝
快訊／今增73死！　本土+24196
14歲兒難管　新北虎爸竟用「針線縫嘴+鐵鎚敲腳」
女大生全裸噴血！　竟是遭同學「灌醉硬上」墜樓慘死
陳時中自爆曾申請綠卡！　「本來準備當完兵就出國」
李鴻淵奪4命還噴狂言　警「一句話」他孬了！低調表悔意
車斷兩截！21歲女友拋飛慘死　酒駕男下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2050年高溫「提早28年」來了　英國氣象局驚人預測將成真

日大叔獨登「南阿爾卑斯山」！受困7天奇蹟生還　靠吃草維生

MMA選手擂台喪命！開場10秒遭「一拳擊倒」　奪命瞬間曝光

女大生全裸噴血！遭男同學「灌醉硬上」墜樓慘死　手機成破案線索

拜登又口誤！中東演說突爆「致敬美軍的自私」　尷尬影片曝光

掉進恐怖池塘！她掙扎浮出水面「發出這聲音」　被2鱷魚活活咬死

川普戰隊陸續回歸！傳再挑戰2024總統大位　全力籌組影子政府

性虐遊戲玩過頭！　他暴斃豪華酒店　「豪放女伴」滿身血求救

普丁2024年之前「恐被拉下台」　前美官員：他想趕快擺脫戰爭

已婚男腹痛不敢說！醫生X光一照嚇壞　寶特瓶「塞肛門」結果卡住

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

2050年高溫「提早28年」來了　英國氣象局驚人預測將成真

日大叔獨登「南阿爾卑斯山」！受困7天奇蹟生還　靠吃草維生

MMA選手擂台喪命！開場10秒遭「一拳擊倒」　奪命瞬間曝光

女大生全裸噴血！遭男同學「灌醉硬上」墜樓慘死　手機成破案線索

拜登又口誤！中東演說突爆「致敬美軍的自私」　尷尬影片曝光

掉進恐怖池塘！她掙扎浮出水面「發出這聲音」　被2鱷魚活活咬死

川普戰隊陸續回歸！傳再挑戰2024總統大位　全力籌組影子政府

性虐遊戲玩過頭！　他暴斃豪華酒店　「豪放女伴」滿身血求救

普丁2024年之前「恐被拉下台」　前美官員：他想趕快擺脫戰爭

已婚男腹痛不敢說！醫生X光一照嚇壞　寶特瓶「塞肛門」結果卡住

日本女生因神似小松菜奈而走紅　超廣風格穿搭值得女孩們追蹤！

妻享比基尼暑假！曹格爆分居1個月「活得好累」　連2天崩潰：我的媽

直擊／蘇貞昌再拿「撞球桿」細數執政成果　曝藍綠支持度劇變

快訊／今本土增24196例！新北市4112例最多　各縣市確診分佈曝

快訊／今增73死！本土+24196

「台灣省議會」生活圈風雲再起　建商將推6千坪別墅造鎮案

林佳龍偷酸新北12年該交棒　侯友宜今再回應8字：市民都清楚

卡娜赫拉的小動物限定店登場！粉紅兔兔巨型公仔　3打卡點一次看

文青快朝聖！木柵山腳下「廢墟咖啡廳」曝光、不限時chill整天

快訊／賴清德搶中常委席次佈局2024？　林俊憲：爭取席次最大化

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

國際熱門新聞

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

疫苗衝擊「身材教科書」　日大批AV女優拒打原因曝

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

女大生全裸噴血！遭他「灌醉硬上」墜樓慘死

女秘書失蹤　腐屍2側擺滿粉紅氣球

刺穿頭骨虐美幹員　墨毒梟教父落網

烏貨機墜毀希臘大爆炸影片曝！　8人生死不明

母象跪地救小象昏厥　救援人員CPR搶回一命

沙王儲駁記者遇害責任：美也曾犯錯

日本「今增11萬例」創歷史新高！

日本整骨師治療中　竟猥褻正妹患者

已婚男腹痛不敢說　結果竟是寶特瓶卡肛門

更多熱門

相關新聞

印度邊境部隊學中文會說「回去」

印度邊境部隊學中文會說「回去」

近年中印邊界衝突不斷，為了避免第一線士兵因語言不通產生誤會，印度政府推行邊界部隊於2030年前完成漢語培訓。目前部署在印藏邊界部隊已擁有超過160名的普通話培訓教師，按照教學計劃，軍官和士兵需掌握100句的中文對話，據當地媒體透露，現在官兵已會表達「您好」以及「回去」。

主導印太同盟　安倍驟逝影響台日關係

主導印太同盟　安倍驟逝影響台日關係

學生都曠課！教授怒退90萬薪水給校方

學生都曠課！教授怒退90萬薪水給校方

嘟嘟車擠爆27乘客還超速　影片曝光

嘟嘟車擠爆27乘客還超速　影片曝光

世界人口將達80億　印度2023年超越中國

世界人口將達80億　印度2023年超越中國

關鍵字：

印度綜合格鬥MMA

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

更多

最夯影音

更多
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面