MMA選手擂台喪命！開場10秒遭「一拳擊倒」　奪命瞬間曝光

▲印度23歲綜合格鬥選手蘇雷什被對手重擊頭部。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名年僅23歲的綜合格鬥（MMA）選手日前在擂台上比賽時，遭對手從臉部重擊一拳，結果當場倒地不起，緊急搶救後仍宣告不治，而他倒地瞬間影片也在網路上曝光。

根據《每日星報》報導，印度23歲綜合格鬥選手蘇雷什（Nikhil Suresh）10日參加一場自由搏擊錦標賽，結果在擂台上遭對手朝臉部重擊一拳，當場倒地不起，緊急送醫後仍宣告不治。

從現場曝光的影片可以看到，原本兩人來回出招，你來我往互不相讓，結果就在10秒左右蘇雷什踢中對手一腳，對方立刻重拳朝他臉部打去，導致蘇雷什當場倒地不起，裁判立刻上前查看，沒想到怎麼搖晃蘇雷什都沒有反應，場邊人員才立刻衝上前。

現在蘇雷什的父親也向比賽單位提出控告，認為他們沒有遵照安全措施進行比賽，警方也到現場進行調查當中。蘇雷什的教練納加拉吉（Vikram Nagaraj）表示，他的表現非常傑出，曾經連贏過多場比賽，「他的離去讓我傷痛欲絕，如同失去了親生兒子。」

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