快訊／重陽橋下驚見紅衣女浮屍　身體腫脹至少泡水2天以上

▲新北市三重至北市士林區重陽大橋下，民眾報案水面上有人，經打撈為一具女浮屍。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

連結新北市三重區至北市士林區重陽大橋下，今（18日）上午7時許，有民眾報案有人在水面上載浮載沉，立刻報案，經消防人員拉起，發現是具身穿紅衣、米色褲子的女浮屍，初步勘驗身體無明顯外傷，警消也在她身上沒發現任何證件，身分持續查驗中。

據悉，女浮屍因泡水腫脹認不出年紀，研判已泡水裡2天以上，疑從三重一路順水流漂到社子島，目前已報請檢方相驗。