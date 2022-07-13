快訊／游客驚報金色水岸有「浮屍」　勇消搶救奇蹟恢復心跳送醫

▲淡水金色水岸老婦人在水面載浮載沉，奇蹟般救回 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區舊區公所旁金色水岸，13日上午10時許，有民眾發現浮屍，疑似是名婦人在淡水河面載浮載沉，立即通報119；消防人員獲報立即到場潛入水中，將她救上岸，先實施CPR後恢復呼吸心跳，後續送往淡水馬偕醫院，幸好無生命危險；家屬到院後表示62歲李姓婦人患有疾病，將會對她多加關懷。

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