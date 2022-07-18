　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣州上百住戶被隔離…家遭「砸鎖破門」直擊片如洗劫　官方認了

▲▼廣州爆發疫情,連夜展開「全員篩檢」。（圖／CFP）

▲廣州再度爆發疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼上海市後，廣州市日前也發生住戶被集中隔離期間，家門被撬「強行入戶」事件。當地網友氣炸稱，廣州荔灣區邦華‧星際小區逾百戶業主日前在酒店集中隔離期間，家中門鎖被社區防疫人員拆掉。據「廣州荔灣發布」微信公眾號18日證實，此舉是為了排查隱匿密接者，目前已經逐一道歉。

據《天目新聞》報導，據微博照片顯示，大廈內的多個住家大門敞開，門鎖則遭拆除扔在地上，部分大門還貼有「拒絕消毒處理」的封條。有業主稱，他們此前並沒有收到通知或徵求意見，因此不存在所謂戶主「拒絕消毒處理」，根據大陸《傳染病防治法》規定，有關部門不可強制入戶。

有業主表示，他們一座樓共有200多個單位，早前在酒店集中隔離回家後，發現有100多戶門鎖被不知名部門暴力強拆，質疑這樣違規。

涉事邦華‧星際小區物業管理公司工作人員證實稱，事發於本月10日，因收到「有人躲在家中」逃避隔離的消息，於是聯同疾控中心、街道辦、居委會和派出所，派員到場把確診者居住單位的上下3層單位，即6至12層樓的屋門強制破鎖。物業管理公司人員說，此舉目的是為了「消毒殺菌」，也是為了防止有人躲在家裡不出來。

工作人員強調，事後會幫助業主更換新鎖，目前整幢樓也只有穿防護服的防疫人員才可以上去。社區警員也宣稱，「政府是按照規定來做的」、「作為公民，在特殊時期就配合政府」。

強制入戶消殺此前曾在上海大規模發生，引發民怨沸騰。廣州破門再次激起網友抨擊。網友紛紛評論，「極其荒唐」、「這還有法律嗎？」、「竟然回覆的這麼理直氣壯！共同決定……根本沒把法律放在眼裡他們就決定了」。還有網友強調，官方才宣布，常溫下病毒在物體表面存活不會超過一天，破門消毒根本毫無根據。

據「廣州荔灣發布」微信公眾號消息，7月8日，我區海龍街道在核酸檢測篩查中，發現邦華星際公寓住戶中有新冠病毒陽性人員。按防疫要求，經風險研判，該公寓2棟為高風險區域。

通報稱，7月9日，經反覆排查比對，發現除已轉運隔離人員外，仍有密切接觸者隱匿家中，且其中有人於當晚被檢測出新冠病毒核酸陽性。為防止出現新的社區傳播，盡快實現「應排盡排」、「應隔盡隔」，7月10日凌晨，海龍街道、社區居委會、物管工作人員對重點樓層84戶住戶再次進行應急排查，在全程錄像下，逐戶開鎖排查後隨即給房門貼上封條。同時，將樓棟外圍全面圍蔽，24小時強化值守，確保住戶財產安全，並陸續為住戶安裝新門鎖。

通報道歉，上述應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。事件發生後，海龍街道負責人向住戶逐一道歉、承認錯誤、承諾補償。

通報強調，我在疫情防控中發生這種簡單粗暴的錯誤行為深感痛心，向住戶和公眾誠懇道歉！事件發生後，已第一時間成立調查組，進行全面深入調查，將根據調查結果，依法依規依紀對相關人員進行嚴肅處理，同時深刻汲取教訓、舉一反三，堅決杜絕類似情況再次發生。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
李鴻淵疑有雙重人格！平時憨厚和善　提到2件事秒變臉
幾乎滅村！　5公尺變種巨鱷吞食83人
約少女唱歌猛灌酒　2男撿屍到旅館輪流性侵
哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她
世運會中華隊抱回1金6銀6銅　合球奪銅選手激動落淚
士官長演習時偷摸女士官胸部！　嗆「摸一下會死喔」GG了
陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」
雲林3歲童遭狠虐！　「香菸燙疤」打到眼結膜出血
快訊／1000元快搶！　動滋健身券今開放登記

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

App約到極品嫩妹！他一夜極樂「隔天笑不出來」　劇情神轉氣報案

港媒：中共20大前後　國台辦將大換班

遊樂園泳池垮塌1死7傷！「學霸少年」遇劫命喪當場　才開業9天

網紅「警用直升機」當背景拍片遭起底　「白手起家」4年擁120坪豪宅

廣州上百住戶被隔離…家遭「砸鎖破門」直擊片如洗劫　官方認了

中國公民在南非遭綁架撕票　陸官媒：2021年以來第9起綁架案

護理師被控「搶救時滑手機」害3歲女童亡　真相逆轉無責任

2男子夜釣見漂來充氣娃娃　撈上岸發現是「活生生年輕女子」

熱爆！大爺大媽擠賣場「抽菸打牌吹冷氣」　業者：最高有400人

抓包車上偷吃！人夫反嗆去照鏡子　正宮「氣炸脫衣」：哪裡不如她

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

App約到極品嫩妹！他一夜極樂「隔天笑不出來」　劇情神轉氣報案

港媒：中共20大前後　國台辦將大換班

遊樂園泳池垮塌1死7傷！「學霸少年」遇劫命喪當場　才開業9天

網紅「警用直升機」當背景拍片遭起底　「白手起家」4年擁120坪豪宅

廣州上百住戶被隔離…家遭「砸鎖破門」直擊片如洗劫　官方認了

中國公民在南非遭綁架撕票　陸官媒：2021年以來第9起綁架案

護理師被控「搶救時滑手機」害3歲女童亡　真相逆轉無責任

2男子夜釣見漂來充氣娃娃　撈上岸發現是「活生生年輕女子」

熱爆！大爺大媽擠賣場「抽菸打牌吹冷氣」　業者：最高有400人

抓包車上偷吃！人夫反嗆去照鏡子　正宮「氣炸脫衣」：哪裡不如她

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！砸上億救夫　不堪內情曝光

網路超人氣BRUNO電烤盤！　參加料理3八強預測夢幻擁有

軟嫩到入口即化！于美人帶路吃台北超強排骨酥　獨家香料熬煮3hrs

成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

基隆男提親成功喝太茫　醉倒車底超驚險！警逐戶尋人找到準新娘

小舅子跌30公尺高坡身亡！張家輝曝妻子現況　返港「後事已辦妥」

50多歲已婚警重逢國中女同學　切了2年感情遭控「大騙子」下場曝

屏東2.3億大麻田案外案　主嫌妻夜奔溫室燒毀植株滅證

國旅補助適用！可樂旅遊推訂房最高折2800元　網美秘境一日遊299起

跟前任糾纏！害他遭醋男友持刀猛刺　「7.9cm刀刃」斷在體內險沒命

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

大陸熱門新聞

抓包車上偷吃！人夫反嗆去照鏡子

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

熱爆！大爺大媽擠賣場打牌吹冷氣

護理師被控搶救期間滑手機　真相逆轉

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚擁抱　媽揭感人故事

廣州上百住戶被隔離…家遭砸鎖破門直擊片如洗劫

遊樂園泳池垮塌1死7傷！學霸少年遇劫命喪當場

Dior被指抄襲漢服馬面裙！遭大陸網友怒出征

網紅「警用直升機」當背景拍片遭起底 「白手起家」4年擁120坪豪宅

超兇制服妹當街烹食大白鯊！起底是百萬級網紅

18歲妹瘋狂求愛　他傻眼：只認識20分鐘

中共20大前狂掃「民間軍火庫」

中國公民在南非遭綁架撕票

更多熱門

相關新聞

長腿妹疑被逼下海賣身當街求救　警方曝真相

長腿妹疑被逼下海賣身當街求救　警方曝真相

大陸社交軟體近日瘋傳一則「白衣女孩坐地上哭喊『我是湖南的，我想回家』」的影片，引發網友關注。影片中，一名長髮正妹坐在地上崩潰大哭，與一旁站著的中年女子起爭執，周圍不少路人欲幫忙。中年女子對一旁的路人說，「她等一下要跑了你是不是要去管？我是在這裡做生意的。」

廣州從化驚現龍捲風 橫掃街頭拉扯高壓電線致火花四濺

廣州從化驚現龍捲風 橫掃街頭拉扯高壓電線致火花四濺

「齊瀏海」獅子又換新造型　

「齊瀏海」獅子又換新造型　

新變異「BA.2.12.1」入侵大陸！廣州報告首例

新變異「BA.2.12.1」入侵大陸！廣州報告首例

李嘉誠重返中國房市競標土地

李嘉誠重返中國房市競標土地

關鍵字：

廣州荔灣

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面