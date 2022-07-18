廣州上百住戶被隔離…家遭「砸鎖破門」直擊片如洗劫　官方認了

▲廣州再度爆發疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼上海市後，廣州市日前也發生住戶被集中隔離期間，家門被撬「強行入戶」事件。當地網友氣炸稱，廣州荔灣區邦華‧星際小區逾百戶業主日前在酒店集中隔離期間，家中門鎖被社區防疫人員拆掉。據「廣州荔灣發布」微信公眾號18日證實，此舉是為了排查隱匿密接者，目前已經逐一道歉。

據《天目新聞》報導，據微博照片顯示，大廈內的多個住家大門敞開，門鎖則遭拆除扔在地上，部分大門還貼有「拒絕消毒處理」的封條。有業主稱，他們此前並沒有收到通知或徵求意見，因此不存在所謂戶主「拒絕消毒處理」，根據大陸《傳染病防治法》規定，有關部門不可強制入戶。

有業主表示，他們一座樓共有200多個單位，早前在酒店集中隔離回家後，發現有100多戶門鎖被不知名部門暴力強拆，質疑這樣違規。

涉事邦華‧星際小區物業管理公司工作人員證實稱，事發於本月10日，因收到「有人躲在家中」逃避隔離的消息，於是聯同疾控中心、街道辦、居委會和派出所，派員到場把確診者居住單位的上下3層單位，即6至12層樓的屋門強制破鎖。物業管理公司人員說，此舉目的是為了「消毒殺菌」，也是為了防止有人躲在家裡不出來。

工作人員強調，事後會幫助業主更換新鎖，目前整幢樓也只有穿防護服的防疫人員才可以上去。社區警員也宣稱，「政府是按照規定來做的」、「作為公民，在特殊時期就配合政府」。

強制入戶消殺此前曾在上海大規模發生，引發民怨沸騰。廣州破門再次激起網友抨擊。網友紛紛評論，「極其荒唐」、「這還有法律嗎？」、「竟然回覆的這麼理直氣壯！共同決定……根本沒把法律放在眼裡他們就決定了」。還有網友強調，官方才宣布，常溫下病毒在物體表面存活不會超過一天，破門消毒根本毫無根據。

據「廣州荔灣發布」微信公眾號消息，7月8日，我區海龍街道在核酸檢測篩查中，發現邦華星際公寓住戶中有新冠病毒陽性人員。按防疫要求，經風險研判，該公寓2棟為高風險區域。

通報稱，7月9日，經反覆排查比對，發現除已轉運隔離人員外，仍有密切接觸者隱匿家中，且其中有人於當晚被檢測出新冠病毒核酸陽性。為防止出現新的社區傳播，盡快實現「應排盡排」、「應隔盡隔」，7月10日凌晨，海龍街道、社區居委會、物管工作人員對重點樓層84戶住戶再次進行應急排查，在全程錄像下，逐戶開鎖排查後隨即給房門貼上封條。同時，將樓棟外圍全面圍蔽，24小時強化值守，確保住戶財產安全，並陸續為住戶安裝新門鎖。

通報道歉，上述應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。事件發生後，海龍街道負責人向住戶逐一道歉、承認錯誤、承諾補償。

通報強調，我在疫情防控中發生這種簡單粗暴的錯誤行為深感痛心，向住戶和公眾誠懇道歉！事件發生後，已第一時間成立調查組，進行全面深入調查，將根據調查結果，依法依規依紀對相關人員進行嚴肅處理，同時深刻汲取教訓、舉一反三，堅決杜絕類似情況再次發生。