近1萬5000人在台悼安倍晉三　日台協會特製影片：謝謝台灣

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者皮心瑀／台北報導

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，日本台灣交流協會分別在台北、高雄設置弔問簽名會，讓在台民眾也可致哀。活動結束，據統計共有近1萬5千人前往，日本台灣交流協也特別製作短片放上臉書感謝（點我觀看），日本駐台代表泉裕泰也說，「每當日本陷入苦難時，台灣朋友總是毫不猶豫地伸出援手；而這次也是台灣一直陪在我們的身邊」。

日本台灣交流協會表示，誰也沒有想到那位在里約奧運閉幕典禮時，身穿紅色吊帶褲、充滿活力與朝氣的「馬力歐」就這樣離大家而去。每個都在做一場不願醒來的夢，然而春去冬來、夢境終究會結束，而在弔唁會場一個又一個的花柱砌成一面面花牆，每一張便利貼留言、卡片、千紙鶴、肖像畫等等，都乘載了台灣朋友的感念，相信大家的心意，在天上的安倍都看到了，「他在天上一定也希望我們可以好好振作起來，跨越這份悲傷，在這殘酷卻又充滿希望的現實中繼續努力生活吧！」

泉裕泰則表示，在這一個禮拜，台灣各界人士在百忙之中特地前來弔念致意，對此感到非常榮幸也十分感謝。同時也對許多市民櫛次鱗比來埸獻花悼唁感激不盡。

泉裕泰說，自己親眼見到許多爸爸媽媽帶著小朋友一起鞠躬致意、還有坐輪椅前來的阿公在親人攙扶下堅持要在遺像前立正敬禮；除此之外，還有許多許多台灣民眾不辭千里北上、特地請假前來致意，全世界應該只有在台灣才能見到這副光景。

泉裕泰指出，不論是忍著淚啜泣進入會場、在獻花台前虔誠合掌的民眾，或是在留言區用滿滿的愛意包圍安倍前首相並鼓勵著日本的每一個心聲，無一不都訴說著對安倍前首相滿滿的感謝。「而我也感到十分欣慰，因為我知道安倍前首相對台灣的心意都已充分傳達到許多台灣朋友的心中了。」

泉裕泰表示，每當日本陷入苦難時，台灣朋友總是毫不猶豫地伸出援手；而這次也是台灣一直陪在我們的身邊，安倍前首相生前呵護備至的日台情緣，一定要努力繼續守護下去，謝謝每一個親自來到會場悼念的台灣朋友，從明天起也要一起繼續向日本與台灣的美好未來邁進。