她家門前「遭割喉」慘死！前夫被封鎖抓狂砍人　恐怖埋伏畫面曝

記者吳美依／綜合報導

英國少婦夏本（Marena Shaban）下班後，竟在家門口遭人持刀割喉、猛捅20下，當場慘死。檢方表示，她生前就曾透露，自從封鎖前夫阿爾凡（Mohammed Arfan）的手機號碼後，就一直感覺被跟蹤，對此感覺非常不安。阿爾凡最近終於承認犯案，他行兇前在附近埋伏的身影，也被警方釋出。

根據西米德蘭茲郡（West Midlands）警方公布的監視器畫面，今年1月28日，阿爾凡戴假髮、駕駛最近購入的二手車，在前妻工作的店門口徘徊，甚至特意把車子停遠一點，步行經過好幾次。他發現前妻終於下班，趕緊開車尾隨，並在夏本正要走進家門之際，猛撲上去，瘋狂攻擊。

稍後，阿爾凡被拍到丟棄兇器、外套及二手車，犯案不到半小時後，就出現在當地一間理髮廳內，和友人開心聊天、哈哈大笑。

▲阿爾凡犯案前後的身影都被監視器拍到。（圖／翻攝West Midlands Police）



《鏡報》引述檢察官格里夫斯─史密斯（Peter Grieves-Smith）說法報導，案發當時2人已經離婚13個月，但阿爾凡顯然無法釋懷，不僅在社群媒體上密切關注前妻，甚至對夏本的生活執迷不已。

起初，阿爾凡否認毀跡滅證， 直至7月15日，才在伯明罕皇家法庭承認，「我奪走了深愛多年的女人的生命。」他一邊大哭，一邊說道，「我毀了這麼多人的生活，包括我兒子們的」，很希望能用自己的生命換取前妻復活。

▲阿爾凡（Mohammed Arfan）與前妻離婚13個月後痛下殺手。（圖／翻攝West Midlands Police）



死者母親形容，夏本的死去不僅殘忍，也令人無法忍受，她每天經過家門，或者往外望出去，就再度想起女兒在家門口遇害的事實。

辯護律師布萊德利（Phil Bradley）指出，被告沒有前科，一直都有穩定工作，但在英國缺乏歸屬感，「他一直努力學習英語，也是一個比較注重隱私的人，獨來獨往。這些都意味著，他唯一關注的就是家庭。」

最後，法官英曼（Melbourne Inman）宣判阿爾凡無期徒刑，22年後才可假釋。

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