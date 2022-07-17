帳單暴漲！Google Play又現8款惡意App　偷訂閱高額付費項目

▲Google Play發現八款惡意App。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

近期越來越多的詐騙軟體出現在Google Play中，國外的資安研究又抓出8款App，這些App已經有300萬人下載，駭客可以透過這些App中的惡意軟體，幫用戶偷偷訂閱高額的付費項目，用戶要到收到帳單時才會發現。

根據Bleeping Computer報導指出，這些App中含有名為「Autolycos」的惡意軟體，並且偽裝成影音編輯、相機等工具，在Google Play上架。

這些App包含「Vlog Star Video Editor」、「Creative 3D Launcher」、「Funny Camera by KellyTech」、「Raxer Keyboard & Theme by rxcheldiolola」、「Wow Beauty Camera」、「Gif Emoji Keyboard」、「Freeglow Camera 1.0.0」與 「Coco Camera v1.1」，前兩款的下載量甚至突破百萬。

報導中提到，只要用戶下載App，就會遭到駭客遠端操控，並且能夠躲過防毒軟體的偵測，讓用戶訂閱高額的付費內容，因此用戶在神不知鬼不覺的情況下，支付高額的訂閱費用，直到收到帳單才知道。