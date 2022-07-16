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社會 社會焦點 保障人權

賈永婕被控不孝！弟弟為2700萬告舅　老母錄音檔揭：從沒看過她

▲▼賈永婕出席Challenge Taiwan國際鐵人三項競賽記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲藝人賈永婕。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

「防疫女神」賈永婕意外掃到弟弟跟舅舅的官司風波。賈永婕弟弟賈永騏懷疑舅舅詐騙高齡74歲媽媽的保單解約金2700萬，但檢察官審理時聽到賈永婕老母的錄音檔，內容直指賈永婕姊弟不孝，甚至直指「他們從來沒看過我」。

賈永婕74歲母親獨居在台北市敦化南路老宅，平日由賈永婕的阿姨、舅舅探望。2021年為了就近照顧，以每月5萬租金住到媽媽弟弟羅宗仁在松山區富錦街的空房，同年5月16日媽媽則被賈永婕弟弟賈永騏接走。

不過後來賈永騏發現，媽媽有失智的狀況，而且媽媽住在舅舅房子期間，竟然有7張保單解約，2700萬元的解約金還匯到舅舅羅宗仁的美國帳戶，懷疑媽媽遭舅舅騙錢，遂對舅舅羅宗仁、舅媽楊悅如提告詐欺取財。

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕因多次捐贈防疫物資被封防疫女神。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

不過羅宗仁表示，姊姊將保單解約時都是自己跟櫃檯人員溝通，會把2700萬匯到他的美國帳戶，是因為姊姊聽到他要在美國置產自願幫助送錢，最後2人協議借貸、並請公證人公證。

羅宗仁還向檢方提出姊姊錄音檔，沒想到賈永婕媽媽在裡面自述「他們也沒照顧我為什麼要給他們啊？我兩個孩子根本連問都不問我。」、「他們從來沒看過我啊！你看哪有來過啊！」、「一個賈永婕一個賈永騏，賈永婕還開婚紗店…這是我的保單，拿回來的錢我們自己花用，管他們去的。」

檢察官堪驗羅宗仁提出的錄音檔後並調閱賈永婕媽媽解約時的監視器畫面，發現並無異狀，跟櫃檯人員也從容對答、顯見她當時意識清楚，因此對被告2人不起訴處分。

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